Скорочення податків і скасування перевірок: важливі нововведення для бізнесу під час війни

Під час війни дуже важливо, щоб бізнес продовжував працювати у тих областях, де це безпечно. Тому в уряді повідомили про нову податкову реформу, яка має підтримати підприємців.

Кабмін на період воєнного стану, який введено через напад російських окупантів на території України, погодив пакет рішень для підтримання української економіки. Про це у новому відеозверненні розповів президент Володимир Зеленський. За його словами, бізнес має працювати та давати людям роботу, там де це безпечно.

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Як підтримують бізнес в період війни:

Розпочинається податкова реформа. Тепер замість ПДВ та податку на прибуток буде ставка 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу (перша й друга групи ФОПів) також впроваджується добровільна сплата єдиного податку.

Тепер замість ПДВ та податку на прибуток буде ставка 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу (перша й друга групи ФОПів) також впроваджується добровільна сплата єдиного податку. Максимальна дерегуляція бізнесу. Це означає, що для всіх бізнесів скасовують перевірки. Ключовою умовою має бути те, що роботодавець в межах закону забезпечує нормальну роботу бізнесу.

Нагадаємо, що радник глави ОП Олексій Арестович підкреслив, що зараз бізнес має працювати на тил і підтримувати фінансову систему країни. Тому всім, хто безпосередньо не займається забезпеченням боєздатності фронту, важливо повернутись до роботи.

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