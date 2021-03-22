На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вулкан Фаградальсфьядль, який прокинувся в Ісландії, став новою інстаграмною локацією
-
- 82
В Ісландії сталося виверження вулкана Фаградальсфьядль, який був неактивний близько 6 тисяч років. А тепер біля нього збираються натовпи мандрівників, які роблять вражаючі кадри.
Виверженню передували кілька місяців невеликих землетрусів. У районі понад 800 років не спостерігалося вулканічної активності, тому в країні оперативно оголосили режим НС і призупинили авіасполучення, але потім багато обмежень зняли – виверження виявилося невеликим, хоч і викликало вулканічну тріщину у 500 метрів.
І ще: Литву, Латвію та Естонію з'єднає пішохідна стежка: відома протяжність маршруту
За даними метеорологічної служби Ісландії, вже на третій день Фаградальсфьядль почав потроху затухати. Фахівці фіксують низьку активність фонтану лави і відсутність вулканічного попелу, але в безпосередній близькості від вулкана концентрація небезпечних газів все ще перевищує рівень норми.
Щоб безпечно показати людям викиди лави, неподалік від Фаградальсфьядля встановили вебкамери, які цілодобово транслюють те, що відбувається. Але це не зупинило людей, які вирушили знімати вулкан самостійно.
Вулкан швидко перетворився в інстаграмну локацію. Він розташований порівняно недалеко від столиці Ісландії, до нього ведуть дороги й пішохідні маршрути, а вертольоти стали проводити комерційні рейси до підніжжя пагорбів в долині Гельдінгадал, де можна спостерігати виверження з безпечної відстані. Коли стало зрозуміло, що вулкан не представляє великої небезпеки, до нього прийшли сотні туристів.
Ісландська влада не зупиняє людей, лише попереджаючи їх: до вулкана краще дістатися на вертольоті, а до пішої прогулянки варто грунтовно підготуватися, тепло одягнутися і йти по дорогах, де ловить мобільний інтернет. При цьому рятувальні команди постійно перевіряють околиці, щоб люди не заблукали і не підійшли дуже близько.
Читайте також: Британська круїзна компанія анонсувала подорожі в нікуди
-
21:264 найшкідливіші звички людини: це не куріння і алкоголь
-
21:16День ангела у квітні 2021: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
20:55Холостяк Михайло Заливако пояснив, чому відправив додому рекордну кількість учасниць шоу
-
20:42Aston Martin представив найпотужніший Vantage у дусі Формули-1
-
20:20Названий найкращий час для постів в Instagram
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
20:09Чоловік замовив собі iPhone: те, що йому привезли додому, відверто здивувало
-
19:50Орегонська стежка: дивись епічний трейлер продовження серіалу Чудотворці
-
19:43Життя без стресу може бути шкідливим для мозку: цікаве дослідження
-
19:23Василиса Фролова показала, як змінилося її тіло після пологів
-
19:13Представлено POCO F3: смартфон на Snapdragon 870 за смішні гроші
-
18:58Друга світова війна внесла свої корективи: американець закінчив школу через 77 років
-
18:50Від пацанки до панянки 5 сезон 4 випуск: дивитись онлайн, хто покинув реаліті
-
18:24Ефірні олії, здатні заспокоїти нерви і покращити настрій
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:17На кого вчилися Тіна Кароль, Сергій Бабкін, Юлія Саніна та інші: освіта українських зірок
-
17:58Слухайте, як звучить відновлений двигун V16 формульного боліда 50-х років
-
17:48Гороскоп на 23 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:25Серед цих знаків Зодіаку найбільше довгожителів
-
17:12Ліга справедливості Зака Снайдера: дивіться фільм про фільм від HBO Max
-
16:54Вже не в тренді: що точно не варто одягати навесні 2021
-
16:42Справжній ТОП за свої гроші: представлено смартфон POCO X3 Pro
-
16:22Вбитий горем: Бред Пітт відреагував на звинувачення Джолі у домашньому насильстві
-
16:09Бруклін Бекхем зняв себе у кампанії Pepe Jeans: стильні фото та відео
-
15:56Льюїс Гамільтон випробував серійний супергібрид Mercedes-AMG One: відео
-
21:16День ангела у квітні 2021: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
18:17На кого вчилися Тіна Кароль, Сергій Бабкін, Юлія Саніна та інші: освіта українських зірок
-
16:54Вже не в тренді: що точно не варто одягати навесні 2021
-
14:45Схвалено таксистами: ТОП 5 найкращих авто для роботи в таксі
-
11:43Різ Візерспун – 45! Добірка нових фільмів та серіалів з акторкою
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 березня
-
08:28Голос країни 11 сезон 9 випуск: як пройшли вокальні бої учасників
-
07:17Синоптик попередила про чергове похолодання: прогноз на 22 березня
- 21 березня
-
21:21Дівчина тижня: гаряча медсестра Меггі Роулінс, яка покинула медицину і стала моделлю (18+)
-
18:50Українська поштова марка стала однією з найкращих у Європі
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:19Всесвітній день поезії: впізнай автора за рядком з вірша
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 березня
-
08:45Страхувальники назвали найбезпечніші автомобілі
- 20 березня
-
21:48Чому користувачі втрачають довіру до смартфонів на Android: цікаве дослідження
-
18:18Експерти розповіли, як підвищити продуктивність посеред робочого дня
-
15:21Пам'яті вокаліста Linkin Park Честера Беннінгтона: згадуємо найпопулярніші хіти групи
-
11:42Всесвітній день Землі: ТОП 5 книг про екологічний спосіб життя
-
09:52Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 березня
-
08:30Чи треба вмиватися вранці і ввечері насправді
- 19 березня
-
21:49Три секс-пози, які будуть максимально корисними для офісних працівників
-
19:13Рейтинг країн з найщасливішими людьми: яке місце в ньому посіла Україна
-
17:00Перехід на літній час 2021: коли і куди переводять годинники в Україні
-
13:59Названо три знаки Зодіаку, у яких в квітні відбудуться кардинальні зміни в житті
-
11:25World Photography Awards: представлені найкращі фото усіх категорій і шорт-листи конкурсу