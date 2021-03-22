Вулкан Фаградальсфьядль, який прокинувся в Ісландії, став новою інстаграмною локацією

В Ісландії сталося виверження вулкана Фаградальсфьядль, який був неактивний близько 6 тисяч років. А тепер біля нього збираються натовпи мандрівників, які роблять вражаючі кадри.

Виверженню передували кілька місяців невеликих землетрусів. У районі понад 800 років не спостерігалося вулканічної активності, тому в країні оперативно оголосили режим НС і призупинили авіасполучення, але потім багато обмежень зняли – виверження виявилося невеликим, хоч і викликало вулканічну тріщину у 500 метрів.

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За даними метеорологічної служби Ісландії, вже на третій день Фаградальсфьядль почав потроху затухати. Фахівці фіксують низьку активність фонтану лави і відсутність вулканічного попелу, але в безпосередній близькості від вулкана концентрація небезпечних газів все ще перевищує рівень норми.

Щоб безпечно показати людям викиди лави, неподалік від Фаградальсфьядля встановили вебкамери, які цілодобово транслюють те, що відбувається. Але це не зупинило людей, які вирушили знімати вулкан самостійно.

Er is een nieuw 360º panorama vanaf de vulkaan op het heuveltje in #Geldingadalur, waar ik net dit stukje beeld uit geknipt heb. Kijk rond, zoek of je het verzwolgen grafveld kunt vinden. https://t.co/iuEtTYCTmW pic.twitter.com/M7505BlrZX — Sam (@samgerrits) March 21, 2021

Вулкан швидко перетворився в інстаграмну локацію. Він розташований порівняно недалеко від столиці Ісландії, до нього ведуть дороги й пішохідні маршрути, а вертольоти стали проводити комерційні рейси до підніжжя пагорбів в долині Гельдінгадал, де можна спостерігати виверження з безпечної відстані. Коли стало зрозуміло, що вулкан не представляє великої небезпеки, до нього прийшли сотні туристів.

Ісландська влада не зупиняє людей, лише попереджаючи їх: до вулкана краще дістатися на вертольоті, а до пішої прогулянки варто грунтовно підготуватися, тепло одягнутися і йти по дорогах, де ловить мобільний інтернет. При цьому рятувальні команди постійно перевіряють околиці, щоб люди не заблукали і не підійшли дуже близько.

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