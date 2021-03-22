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Литву, Латвію та Естонію з'єднає пішохідна стежка: відома протяжність маршруту

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Три прибалтійські республіки з'єднає пішохідна стежка - фото 1
Три прибалтійські республіки з'єднає пішохідна стежка / traveloregon

Три прибалтійські республіки з'єднає пішохідна стежка протяжністю понад 2 141 кілометр. На подолання маршруту по Прибалтиці в середньому потрібно до 114 днів.

Лісова стежка (The Forest Trail) – частина європейського маршруту E11, а щоб її пройти може знадобитися від 102 до 114 днів. З 2141 км 747 км розташовані у Литві, 674 км – у Латвії і 720 км – в Естонії, повідомляє Travel and Leisure.

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Передбачається, що ця стежка буде частиною європейського маршруту для трекінгу, який йде по узбережжю Нідерландів, Німеччини та Польщі. Всі подробиці для планування подорожі – з описом, картами і дорогами – доступні на сайті Балтійського лісу. Тут же розповідають, де є початок і кінець маршруту, скільки часу займає похід, який тип покриття на дорозі і на що в шляху варто звернути увагу.

Сам маршрут розділений на етапи довжиною у 20 кілометрів. Втім, є й особливий розподіл для найледачіших – 50 відрізків, кожен з яких підходить для одноденного походу.

Влада планує встановити вздовж дороги покажчики, а також нанести на карту місця проживання й прилеглих пам'яток. Серед головних визначних пам'яток стежки: Національні парки Дзуки і Жемайтія в Литві, Національні парки Кемері і Гауя в Латвії, а також парки Лахемаа і Алутагузе в Естонії.

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