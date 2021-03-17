Британська круїзна компанія анонсувала подорожі в нікуди

Компанія P&O Cruises планує провести "коронавірусні" круїзи з порту Саутгемптона, який стане й місцем призначення. З таких турів "в нікуди" велика британська компанія P&O Cruises поступово повертається до повноцінних круїзів, які не проводили протягом року через пандемію Covid-19.

У червні корабель "Британія" здійснить серію трьох- і чотириденних плавань по південному узбережжю Англії, а "Іона" в серпні відпливе у Шотландію на тури по сім днів, пише Independent.

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Вартість круїзів по південному узбережжю Англії, включаючи харчування та проживання, починається з 449 фунтів стерлінгів. Семиденний тур на "Іоні" обійдеться у 1199 фунтів стерлінгів. Мандрівникам необхідно пройти вакцинацію як мінімум за тиждень до відплиття і надати докази. Без цього відправитися в подорож не можна.

Гості та екіпаж повинні дотримуватися правил соціального дистанціювання і носити маски, коли це необхідно. У разі позитивного тесту на коронавірус, можна ізолюватися.

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