Вулицю у польському Ґданську перейменують на честь Маріуполя

Одну з вулиць польського Ґданська перейменують на честь міста-героя Маріуполь. До того ж мер Ґданська пообіцяла, що вони допоможуть із відновленням міста.

Про це повідомляють у Маріупольській міській раді.

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Глава польського міста Олександра Дулькевич повідомила, що на засіданні Європейської ради регіонів вони вирішили допомагати біженцям та документувати всі факти злочинів проти людства, що відбуваються в Україні.

"Найважливіше – зупинити війну якнайшвидше і зупинити ганебну торгівлю з Росією сировиною – нафтою та газом", – наголосила вона.

За її словами, така підтримка стане символом того, що Маріуполь – у серці кожного мешканця польського міста та європейця. Мер Ґданська Олександра Дулькевич додала, що після війни вони допомагатимуть у відновленні Маріуполя.

Маріуполь

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