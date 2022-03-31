Український футболіст вирішив продати свою золоту медаль чемпіона світу U-20

Гравець збірної України Данило Сікан вирішив продати свою золоту медаль чемпіона світу U-20 2019 року на аукціоні eBay.

20-річний українець передав свою нагороду для серії аукціонів World Sports For Ukraine, яку проводить Tribuna.com разом із волонтерською організацією Ukraine Alive 2022 та Білоруським фондом спортивної солідарності на підтримку української армії.

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В рамках серії аукціонів World Sports For Ukraine допомогти Україні також зголосились Станіслав Горуна, Андрій Ярмоленко, Сергій Ребров, Роберт Левандовський, Віктор Коваленко, Олена Овчиннікова та інші.

На аукціонному майданчику будуть виставлені як справжні артефакти, так і рідкісні спортивні речі, які належать спортсменам.

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