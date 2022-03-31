"вмри вмри вмри": слухайте нову пісню про Путіна від Vova Zi Lvova

Український репер Vova Zi Lvova представив пісню "вмри вмри вмри", у якій заспівав про диктатора Путіна. Слухайте свіжий трек на Радіо MAXIMUM.

Так, виконавець Vova Zi Lvova повідомив про вихід нової пісні "вмри вмри вмри" на своїй сторінці в Instagram. Анімований кліп, у якому показали різні сценарії можливої загибелі Володимира Путіна, вийшов у YouTube.

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Братики і сестрички! Пам‘ятаймо, що один із найшвидших сценаріїв завершення війни нашою перемогою – туристична подорож дев‘ятьма колами пекла для загарбницького головнокомандуючого. Коротка візуалізації варіантів, у який спосіб це могло б відбутись, від ваших покірних митецьких слуг, – написав репер, анонсуючи вихід кліпу.

Vova Zi Lvova – "вмри вмри вмри": дивіться онлайн новий кліп про Путіна

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