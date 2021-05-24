Вуглеводам – бути! Три міфи про вуглеводи під час схуднення

Коли мова заходить про вуглеводи, ми уявляємо собі тільки хліб і цукор, і тому вважаємо, що вони шкідливі і сприяють набору ваги. Час спростувати ці міфи!

Вуглеводи – головне джерело енергії для мозку, м'язів і організму в цілому. Їх ще інакше називають сахаридами. Залежно від того, як швидко вони розщеплюються в організмі, їх ділять на прості і складні. Про це пише lifehacker.

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Вуглеводи обросли багатьма міфами: спростовуємо головні з них.

Їсти вуглеводи можна і треба ввечері. Не треба їх їсти до 12,13,15,16. Вони потрібні завжди! Наш організм має потребу в них завжди. Важливо дотримуватися їх норми, необхідної саме вам, і в ідеалі розподіляти їх рівномірно на кожний прийом їжі.

Діабетикам і людям з інсулінорезистентністю не треба виключати вуглеводи. Їх треба вживати стільки, скільки потрібно з розрахунком на вашу вагу, з дефіцитом для схуднення. Але варто звернути увагу на їх якість, а це значить їсти складні вуглеводи і мінімізувати, а краще взагалі прибрати, швидкі.

Всьому виною хліб і макарони. У багатьох складається хибна думка, що вуглеводи містяться тільки в хлібі і злаках, геть забуваючи про те, що вони є скрізь, але мають різний глікемічний індекс. Хороші новини для прихильників італійської кухні, а саме – пасти. Недавнє дослідження канадського вченого довело, що макарони і паста в контексті раціону з низьким глікемічним індексом не здатні викликати ожиріння. Але мова йде виключно про макаронні вироби твердих сортів.

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