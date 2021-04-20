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Факти про схуднення, які можуть вас шокувати

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Схуднення - фото 1
Схуднення / pinterest

Вчені постійно проводять дослідження в сфері зниження ваги і знаходять нові факти. Деякі результати можуть вас здивувати!

Їсти можна все

Головне правило гарної фігури: дотримання балансу КБЖУ (калорії, білки, жири, вуглеводи). Для тих, що худнуть баланс виглядає так: 50% білків, 30% жирів, 20% вуглеводів. Кількість калорій залежить від рівня фізичної активності, пише eatthis

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Гаджети дійсно допомагають схуднути

Всі гаджети для відстеження калорій, активності, сну і навіть настрою – не просто данина моді, вони насправді ефективно сприяють схудненню. За даними досліджень, всілякі цифрові пристрої для відстеження ваги – додатки, електронна вага, фітнес-браслети – довели свою ефективність в 74% випадків.

Схуднути можна в будь-якому віці

Старіння необов'язково знижує ваші шанси схуднути. Згідно з дослідженням клінічної ендокринології, попри те що багато людей після 40-50 років набирають вагу, це не пов'язано безпосередньо з віком.

Відмова від вечері може перешкодити схудненню

Робити наголос на сніданок і споживати більшу частину калорій на початку дня виявилося не зовсім вірною тактикою. За результатами дослідження, опублікованого в журналі Nutrients, саме останній прийом їжі на день, а не перший, має більший ефект.

Вага залежить від стану зубів

Доведено: люди з сильним зносом жувальної поверхні, захворюваннями зубів і ротової порожнини набирають вагу удвічі швидше. Причина: порушення травлення і обміну речовин через недостатнє пережовування їжі.

Факти про схуднення, які можуть вас шокувати - фото 456426

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