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Чому танцювати корисно для здоров'я
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Танець завжди був частиною людської культури, а також є чудовим способом підтримувати фізичну форму. Більше про користь танців читайте далі.
Є чимало видів танців, які сьогодні вже не так про свята, як про варіант відпочинку та самовираження. Також танці є приємною справою для хорошого самопочуття та форми, передає Better health chanell.
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Користь танців для здоров'я:
- Покращується стан серця та легенів;
- Підвищується м'язова сила та витривалість;
- Покращується тонус та нормалізується вага;
- Зміцнюються кістки та знижуються ризики остеопорозу;
- Покращується координація, спритність та гнучкість;
- Покращується психологічний стан;
- Підіймається самооцінка;
- Покращуються соціальні навички.
Загальні поради, якщо хочете зайнятись танцями:
- Зверніться до лікаря, якщо у вас є зайва вага, ваш вік 40+ або є хронічні недуги;
- Носіть кілька шарів одягу, які можна буде зняти, коли тіло нагріється;
- Завжди робіть розминку або розтяжку перед сеансом танців;
- Пийте вдосталь води до, під час та після танців;
- Обов'язково відпочивайте;
- Не тисніть на себе, якщо ви новачок;
- Вдягайте відповідне взуття;
- Не бійтесь радитись з тренером щодо правильності рухів;
- Спершу оцінюйте танцювальні рухи, а тоді поступово вивчайте, щоб не отримати травму;
- Виконуйте регулярні вправи для зміцнення ніг;
- Старайтесь рухатись плавно;
- Завершуйте танці розтяжкою та відпочинком.
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