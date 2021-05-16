Чому танцювати корисно для здоров'я

Танець завжди був частиною людської культури, а також є чудовим способом підтримувати фізичну форму. Більше про користь танців читайте далі.

Є чимало видів танців, які сьогодні вже не так про свята, як про варіант відпочинку та самовираження. Також танці є приємною справою для хорошого самопочуття та форми, передає Better health chanell.

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Користь танців для здоров'я:

Покращується стан серця та легенів;

Підвищується м'язова сила та витривалість;

Покращується тонус та нормалізується вага;

Зміцнюються кістки та знижуються ризики остеопорозу;

Покращується координація, спритність та гнучкість;

Покращується психологічний стан;

Підіймається самооцінка;

Покращуються соціальні навички.

Загальні поради, якщо хочете зайнятись танцями:

Зверніться до лікаря, якщо у вас є зайва вага, ваш вік 40+ або є хронічні недуги;

Носіть кілька шарів одягу, які можна буде зняти, коли тіло нагріється;

Завжди робіть розминку або розтяжку перед сеансом танців;

Пийте вдосталь води до, під час та після танців;

Обов'язково відпочивайте;

Не тисніть на себе, якщо ви новачок;

Вдягайте відповідне взуття;

Не бійтесь радитись з тренером щодо правильності рухів;

Спершу оцінюйте танцювальні рухи, а тоді поступово вивчайте, щоб не отримати травму;

Виконуйте регулярні вправи для зміцнення ніг;

Старайтесь рухатись плавно;

Завершуйте танці розтяжкою та відпочинком.

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