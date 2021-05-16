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Чому танцювати корисно для здоров'я

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Користь танців

Танець завжди був частиною людської культури, а також є чудовим способом підтримувати фізичну форму. Більше про користь танців читайте далі.

Є чимало видів танців, які сьогодні вже не так про свята, як про варіант відпочинку та самовираження. Також танці є приємною справою для хорошого самопочуття та форми, передає Better health chanell.

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Користь танців для здоров'я:

  • Покращується стан серця та легенів;
  • Підвищується м'язова сила та витривалість;
  • Покращується тонус та нормалізується вага;
  • Зміцнюються кістки та знижуються ризики остеопорозу;
  • Покращується координація, спритність та гнучкість;
  • Покращується психологічний стан;
  • Підіймається самооцінка;
  • Покращуються соціальні навички.
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Загальні поради, якщо хочете зайнятись танцями:

  • Зверніться до лікаря, якщо у вас є зайва вага, ваш вік 40+ або є хронічні недуги;
  • Носіть кілька шарів одягу, які можна буде зняти, коли тіло нагріється;
  • Завжди робіть розминку або розтяжку перед сеансом танців;
  • Пийте вдосталь води до, під час та після танців;
  • Обов'язково відпочивайте;
  • Не тисніть на себе, якщо ви новачок;
  • Вдягайте відповідне взуття;
  • Не бійтесь радитись з тренером щодо правильності рухів;
  • Спершу оцінюйте танцювальні рухи, а тоді поступово вивчайте, щоб не отримати травму;
  • Виконуйте регулярні вправи для зміцнення ніг;
  • Старайтесь рухатись плавно;
  • Завершуйте танці розтяжкою та відпочинком.

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