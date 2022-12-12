Вся Україна – фортеця незламності: Вакарчук виконав народну пісню на вокзалі у Києві

Святослав Вакарчук продовжує їздити містами Європи та України з імпровізованими концертами для ЗСУ. Нещодавно лідер "Океану Ельзи" заспівав свою та народну пісні прямо посеред вокзалу у Києві.

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук побував у Києві, де на Центральному залізничному вокзалі влаштував імпровізований виступ. Музикант просто з гітарою виконав власний трек "Коли ми станем собою" та народну пісню "Ой чий то кінь стоїть", а також поділився роздумами про те, якими зараз є вокзали під час війни. Кадри з виступу Вакарчука з'явились на його офіційній сторінці у фейсбуці.

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Київ. Центральний залізничний вокзал, Фортеця незламності. Місце, яке працює 24/7 і де люди чекають, зустрічаються, заряджають гаджети, є медпункт допомоги, а діти мають свою окрему ігрову кімнату, діти з деокупованих територій, діти вільної України. Згадав, як навесні був на вокзалі у Львові, і тоді майже всі люди їхали за кордон. Сьогодні хтось зустрічає, нехай і на дуже коротких пару днів, свого Захисника, хтось їде додому до звільненого Херсону чи Ізюму, їдуть свої до своїх по країні, працюють, живуть. Бо вся наша Україна – це фортеця незламності, – лідер "ОЕ".

Послухати "Ой чий то кінь стоїть" у виконанні Вакарчука можна у коментарях до оригінального допису

Якщо відео не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням

Він також поділився красномовним фото з вокзалу біля табло з розкладом потягів з областей, де вдалось вибити загарбників та з тих, які досі перебувають в тимчасовій окупації.

Щоби тобі не казали – попереду Перемога! Впевнений, що скоро всі ці рейси вирушать з київського центрального вокзалу до звільнених міст, – натхненно заявив Вакарчук.

facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

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