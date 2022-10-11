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На мосту, що вистояв: Вакарчук провів особливий виступ у Києві – відео
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Скляний "міст Кличка" у Києві не лише витримав атаку росії, а й став місцем, де лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук емоційно заспівав свій трек "Місто Марії". Україну неможливо зламати!
Українські міста продовжують залишатись під обстрілами російських окупантів. Однією з точкою, яку намагались знищити загарбники, став відомий Пішохідно-велосипедний міст у Києві. Споруда, яка раніше викликала чимало обговорень та хвилювань, вистояла та стала ще одним символом міці. Тож не дивно, що після ракетних ударів саме тут Святослав Вакарчук провів спонтанний виступ, пише Радіо MAXIMUM.
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Лідер гурту "Океан Ельзи" 10 жовтня після ударів по мосту прийшов на цю особливу переправу та виконав кілька своїх відомих пісень.
10.10.2022, я на нашому Пішохідно-велосипедному мосту в Києві заспівав пісні, зокрема, "Місто Марії", яка присвячена Маріуполю. І знаєте, чому? Кажуть, конструкція мосту зроблена саме зі сталі "Азовсталі".Міст стоїть!Сьогодні російські ракети в чергове тероризували Україну і Київ. Та їм ніколи не вдасться зруйнувати міст між душами і серцями українців! Азов – сталь! Ми – переможемо! Слава Україні! Героям слава! – наголосив музикант.
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