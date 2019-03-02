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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Всього 5 хвилин: тренування для хорошого самопочуття

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Це тренування зміцнює мозок - фото 1
Це тренування зміцнює мозок

Науковці розповіли, що навіть 5-хвилинного дихального тренування достатньо, щоб зміцнити здоров'я та продовжити житті. Це має знати кожен!

Американські учені з Університету Колорадо дійшли до висновку, що щоденні короткі дихальні тренування здатні знизити артеріальний тиск, а також ймовірність інфарктів. Всього 5 хвилин занять на день допомагають продовжити життя та покращити продуктивність мозку.

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"Тренування м'язової сили вдиху проводить за допомогою особливого гаджета ручного тренажера для вдиху, який створює супротив для такої дії. Цей прилад було створено ще у 1980-х, і відтоді він неодноразово підтверджував свою ефективність", – наголошують науковці.

До того ж, медики пояснюють, що таке тренування не потребує спеціальної підготовки, великої кількості часу, переодягання чи походу до спортзалу.

Це тренування зміцнює мозок - фото 311134
Це тренування зміцнює мозок

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Джерело: newsyou
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