Ви здивуєтесь: учені назвали найсумніший вік у житті людей

Науковці дослідили, коли у людей настає найсамотніший та найдепресивніший період в житті. Результати дивують та змушують замислитись.

Американські учені вирішили дослідити моменти загострення суму та самотності у людей і виявили, що є три депресивні етапи, через які проходить більшість.

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Фахівці з Каліфорнійського університету провели ряд спостережень за добровольцями та дійшли до висновку, що майже у всіх у житті буває три періоди, коли люди дуже болісно переживають самотність та наближаються до депресії.

Попри найпоширеніші стереотипи, першим моментом, коли чимало людей страждають від неприємних думок та суму, є вік з 25-30. У цей період молодь стикається з першими реальними кризами, адже постає момент вибору життєвого шляху, очікування щодо перспектив та рішення щодо особистого життя.

Є три найгірших етапи для емоційного стану людей

А от наступний "депресивний" етап настає не так швидко – у 50 років. За словами дослідників, у цей час у людей вже є власні родини та заняття, вони починають змінювати сприйняття власної ролі у суспільстві, а також розчаровуються через невиправдані сподівання і переймаються через стан здоров'я.

Найгірший емоційний вік – це 80 років, оскільки самопочуття лише погіршується, організм старішає і виснажується, а кількість близьких людей зменшується. У цей час пригніченість лише призводить до появи нових проблем зі здоров'ям.

Медики пояснюють, що полегшити депресивні періоди може саме підтримка людей та активне суспільне життя.

Перший депресивний етап у віці 25-30 років

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