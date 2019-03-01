Як музика заважає нашій креативності

Психологи спростували популярну думку про те, що музика сприяє творчості. Вчені провели серію експериментів, в яких добровольці виконували тести на креативність.

На думку фахівців, паралельне прослуховування музики під час роботи з текстом може принести зворотний ефект.

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Зокрема, учасникам експеременту пропонували підібрати для декількох слів загальну асоціацію: так, щоб можна було отримати нове слово або словосполучення. Наприклад, для слів "плаття", "циферблат" і "квітка" загальним буде слово "сонце", а новими словами стануть "сарафан", "сонячний годинник" і "соняшник". Частина добровольців виконувала тест в тиші, іншим включали пісні рідною або іноземною мовою або ж інструментальну музику.

Найкраще із завданнями на словесну креативність впоралися добровольці, які працювали в повній тиші. Фонова музика значно погіршувала здатність людей виконувати такі завдання.

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