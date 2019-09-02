Всього 24 хвилини: найпростіший спосіб продовжити життя

Науковці назвали найпростіший та найкращий метод продовжити тривалість молодості та взагалі життя. Для цього не потрібно багато часу і коштів.

Учені з Великобританії дійшли до висновку, що тривалість життя можна продовжити без надмірних зусиль та особливої допомоги медиків. Для цього достатньо займатись фізичними навантаженнями хоча би 24 хвилини щодня.

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Це підтвердив аналіз 8 досліджень за участю близько 36 тисяч осіб віком від 40 років. Всіх їх розділили на чотири групи, зважаючи на інформацію про щоденну активність. Загалом медики стежили за здоров'ям піддослідних упродовж 6 років.

Найпростіший спосіб продовжити життя

Результати дослідження вкотре підтвердили, що обов'язково потрібно рухатись, адже найактивніші добровольці мали на 73% менші шанси на передчасну смерть, аніж інші. У другій за активністю групі цей показник скла 66%.

"Для підвищення тривалості життя за сидячого способу достатньо швидко ходити по 24 хвилин кожного дня або витрачати стільки ж часу на фізичні навантаження середньої інтенсивності", – наголошують медики.

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