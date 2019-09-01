Як зайва вага впливає на смак шоколаду: несподіване дослідження

Чому деякі люди їдять більше за інших? Згідно з дослідженням американських вчених, це може бути пов'язано з підвищеним почуттям смаку. А це, у свою чергу, схоже, пов'язано з індексом маси тіла (ІМТ).

Група американських вчених з Університету Айови провела експеримент, в якому взяли участь майже 300 осіб. Вік учасників становив від 18 до 75 років, понад 80% з яких – жінки. 160 учасників були, відповідно до ІМТ, з нормальною вагою, 78 з надмірною вагою і 51 – з ожирінням.

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На початку експерименту учасникам було дозволено з'їсти стільки шоколаду, скільки вони хотіли. Учасники їли шоколад і після кожного шматочка записували свої відчуття в спеціальну анкету. Суттю експерименту були смакові відчуття і ситість. Асортимент був великий: в цілому випробовувані з'їли від двох до 51 шматочка шоколаду.

Результати дослідження показали, що люди, які страждають на ожиріння, оцінювали шоколад, як більш смачний, і їх бажання з'їсти ще шматочок не знижувалося, а навпаки збільшувалося. Графік дослідження показав, що суб'єкти з ожирінням оцінювали смак шоколаду за шкалою від 1 до 10 значно вище, ніж інші учасники.

Огрядні люди їли більше шоколаду, ніж стрункі

Споживання більшої частини їжі з плином часу, все менше і менше задовольняє, йдеться в дослідженні. Це явище називається "насиченням сприйняття". Наші сенсори смаку згодом набридають, йдеться в дослідженні, якщо вони завжди мають однаковий смак.

Але, згідно з даними дослідження, огрядні люди з'їли більше шматочків шоколаду (12.5), ніж люди з нормальною вагою (10). А насичення так і не отримали. Вчені відзначили, що саме це явище показує, що люди із зайвою вагою й ожирінням їдять більше, ніж всі інші.

Однак, зазначають вчені, ці результати не можна перенести на інші види харчування. Гіркі або солоні смакові відчуття можуть привести до різних результатів. Дослідження, яке стосується цих продуктів, ще слід провести.

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