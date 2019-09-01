Гену гомосексуальності не існує: наукове підтвердження

Не потрібно у всьому звинувачувати гени

Сексуальну орієнтацію не можна пояснити роботою одного або декількох спеціалізованих генів, з'ясували вчені зі США, Австралії, Данії, Швеції, Нідерландів і Великобританії. Цей висновок буквально спростовує попередні гіпотези науковців.

До вибірки потрапили майже пів мільйона людей з різних країн: 477 522 учасника масштабних генетичних досліджень (UK Biobank and 23andMe) зі США і Великобританії і ще 15 142 респонденти зі США і Швеції, чиї дані використовували для повторної перевірки гіпотези.

І ще: Зранку чи ввечері: чим особливий секс у різну пору доби

У дослідженні враховувалися сексуальні вподобання та стать учасників. Випробовуваних розділили на гетеросексуалів і не гетеросексуалів – у кого хоча б один раз був контакт з людиною своєї статі.

Дослідники виявили п'ять генетичних локусів, пов'язаних з ймовірністю гомосексуального контакту: два з них виявилися характерними тільки для чоловіків, один – для жінок, ще два були загальними.

Учені звернули увагу на зв'язок одного з характерних для чоловіків локусів з експресією генів, що відповідають за нюх і регуляцію статевих гормонів.

Гени лише частково мають вплив на орієнтацію

До того ж, генетики відзначили кореляцію між гомосексуальною поведінкою, курінням тютюну та марихуани, відкритістю новому досвіду, схильністю до ризику та схильністю до депресії. У жінок спостерігалася кореляція з тривожністю і з кількістю статевих партнерів.

Лише від 8 до 25% відмінностей у сексуальних вподобаннях пояснювалися генетично.

Генетика гомосексуальної поведінки складна, виявлені гени дозволяють лише частково пояснити успадковані ознаки і по них неможливо точно передбачити орієнтацію, стверджують вчені.

Читайте також: Названо ідеальний зріст для заняття сексом