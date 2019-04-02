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Всього 20 хвилин: що робити, щоб покращити пам'ять

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Як швидко зміцнити пам'ять - фото 1
Як швидко зміцнити пам'ять

Американські науковці назвали заняття, яке допоможе зміцнити пам'ять не вимагаючи надмірних зусиль та значної кількості часу. Всього 20 хвилин - і мозок починає краще запам'ятовувати інформацію.

Дослідники з Університету Айови дійшли до висновку, що навіть одне інтенсивне тренування на велосипеді краще впливає на пам'ять, аніж регулярні 3-місячні заняття.

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Фахівці під керівництвом Мішель Восс організували експеримент за участю 34 осіб, середній вік яких складав 67 років. Всі піддослідні пройшли тести на пам'ять, фізичний стан, а також було проведено сканування мозку. Після цього всі учасники упродовж 20 хвилин працювали на велотренажерах. Результати показали, що це дозволило добровольцям краще запам'ятовувати обличчя незнайомців.

Як швидко зміцнити пам'ять - фото 318307
Як швидко зміцнити пам'ять

Після цього піддослідних розділили на дві команди: одна тричі на тиждень упродовж трьох місяців тренувалась по 50 хвилин у спортзалі, а інша витрачала лише по 4 хвилини тричі на тиждень.

Виявилось, що результати першого експеримент збіглись з результатами першої команди з нового дослідження. Таким чином медики пояснили, що навіть одне тренування на 20 хвилин на велосипеді приносить такий же ефект, як і регулярні заняття.

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Джерело: newsyou
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