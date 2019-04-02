Всього 20 хвилин: що робити, щоб покращити пам'ять

Американські науковці назвали заняття, яке допоможе зміцнити пам'ять не вимагаючи надмірних зусиль та значної кількості часу. Всього 20 хвилин - і мозок починає краще запам'ятовувати інформацію.

Дослідники з Університету Айови дійшли до висновку, що навіть одне інтенсивне тренування на велосипеді краще впливає на пам'ять, аніж регулярні 3-місячні заняття.

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Фахівці під керівництвом Мішель Восс організували експеримент за участю 34 осіб, середній вік яких складав 67 років. Всі піддослідні пройшли тести на пам'ять, фізичний стан, а також було проведено сканування мозку. Після цього всі учасники упродовж 20 хвилин працювали на велотренажерах. Результати показали, що це дозволило добровольцям краще запам'ятовувати обличчя незнайомців.

Як швидко зміцнити пам'ять

Після цього піддослідних розділили на дві команди: одна тричі на тиждень упродовж трьох місяців тренувалась по 50 хвилин у спортзалі, а інша витрачала лише по 4 хвилини тричі на тиждень.

Виявилось, що результати першого експеримент збіглись з результатами першої команди з нового дослідження. Таким чином медики пояснили, що навіть одне тренування на 20 хвилин на велосипеді приносить такий же ефект, як і регулярні заняття.

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