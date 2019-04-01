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Як побороти тягу до солодкого: поради експертів

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Ці поради допоможуть відвикнути від солодощів - фото 1
Ці поради допоможуть відвикнути від солодощів / Hallmark Channel

Експерти в області дієтології вважають, що здоровий раціон і регулярна фізична активність здатні пригнічувати бажання їсти солодощі. Саме це, на їхню думку, може допомогти приборкати шалену тягу до усіляких смаколиків.

На думку вчених, цукор впливає як антидепресант. З його допомогою можна розслабитися й отримати задоволення. Ефект досягається завдяки впливу на певні зони головного мозку. Виробники солодощів користуються таким ефектом, а ряди ласунів регулярно поповнюються.

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Можна без перебільшення сказати, що цукор діє, як наркотична речовина. Його хочеться вживати знову і знову. Щоб впоратися з залежністю від солодкого, потрібно запропонувати організму альтернативу, щоб він почав отримувати задоволення від іншого.

Фахівці рекомендують займатися спортом! - фото 318282
Фахівці рекомендують займатися спортом! / Preppy Kitchen

Як показало дослідження вчених, позитивний ефект досягається завдяки фізичним вправам, а також вживанні здорових продуктів харчування. Також важливо, щоб людина отримувала від раціону та фізичної активності задоволення, щоб в організмі активно вироблявся ендорфін (гормон радості).

Солодощі не тільки провокують розвиток залежності, але і приховують у собі низку інших проблем – погіршення стану зубів, набір зайвої ваги, висипання на обличчі. Крім того, регулярне вживання солодкої їжі підвищує ймовірність розвитку цукрового діабету, а також проблем з судинами.

Кондитерські вироби найкраще замінити на фрукти й ягодами, які теж смачні, ось тільки користі від них значно більше.

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Джерело: menslife
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