Обожнюєте розпродажі – у науковців є для вас невтішні новини

Якщо ви просто не можете оминути вітрину, на якій красується напис "Розпродаж"? Однозначно берете два батончики за ціною одного? Британські науковці мають для вас не вельми втішні новини!

Виявилося, що люди, котрі регулярно купують товари зі знижками, схильні до набору зайвої ваги.

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Фонд досліджень раку Cancer Research UK з'ясував, що в Великобританії половина шоколадок, чіпсів та інших продуктів, що сприяють набору ваги, продається по акції. Дослідники вивчили дані 16 тисяч британських сімей з фокусом на їх купівельній поведінці, а також їх рості та вазі.

З'ясувалося, що в групі любителів "халяви", котрі купують більшість товарів по акції, 72% людей мають зайву вагу. При цьому у групі людей, які менш схильні до покупок товарів за спеціальними пропозиціями, зайва вага була виявлений у 64%.

Крім того, любителі купувати товари по акції купують на 30% менше фруктів і майже на 25% менше овочів, що приблизно на 4 кг на місяць менше у порівнянні з покупцями, які уникають знижок.

Учені б'ють на сполох, перш за все тому, що зайва вага вважається істотним фактором ризику у розвитку 13 видів раку, в тому числі раку кишківника та грудей.

Через це експерти виступають за те, щоб заборонити знижки на нездорові продукти на законодавчому рівні.

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