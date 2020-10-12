Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Всього 16 років! Святослав Вакарчук показав студентські фото

  • 19
Святослав Вакарчук - фото 1
Святослав Вакарчук / instagram

Лідер групи Океан Ельзи не втримався, вирішивши поділитися з фанатами своїми архівними фото.

Вакарчук опублікував в мережі знімки зі студентських років, на яких впізнати майбутню зірку не так і легко.

Тест: Як добре ти знаєш хіти Океану Ельзи?

Відомо, що виконавець навчався на фізичному факультеті у Львові. На одній з фотографій можна побачити його разом зі своїми одногрупниками фізиками-теоретиками, а на іншій Святослава, якому лише 16 років. Варто відзначити, що зараз Вакарчук є не тільки живою легендою української музики, а й політичним діячем і кандидатом фізико-математичних наук.

Це цікаво: Українські пісні мовою жестів, які зворушують до глибини душі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тіна Кароль з Індії та Монатік з Бразилії: як виглядали б українські зірки в інших країнах
  • 06 жовтня, 14:16
  • 17843
Як і з чим стильно носити чоловічий тренч: 10 модних ідей у фото
  • 04 жовтня, 19:49
  • 203
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2574609
Загрузка...
Новини