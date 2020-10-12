Всього 16 років! Святослав Вакарчук показав студентські фото

Лідер групи Океан Ельзи не втримався, вирішивши поділитися з фанатами своїми архівними фото.

Вакарчук опублікував в мережі знімки зі студентських років, на яких впізнати майбутню зірку не так і легко.

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Відомо, що виконавець навчався на фізичному факультеті у Львові. На одній з фотографій можна побачити його разом зі своїми одногрупниками фізиками-теоретиками, а на іншій Святослава, якому лише 16 років. Варто відзначити, що зараз Вакарчук є не тільки живою легендою української музики, а й політичним діячем і кандидатом фізико-математичних наук.

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