Тест: Як добре ти знаєш хіти Океану Ельзи?

12 жовтня знаменитий український гурт "Океан Ельзи" святкує своє 26-річчя! Пісні команди Святослава Вакарчука є у плейлисті чи не кожного українця. Перевірте, наскільки добре ви знаєте хіти "Океанів"!

Ми підготували тест, у якому вам потрібно згадати, яке ж слово пропущене на місці трьох крапок. Тільки не гугліть! Гайда!

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