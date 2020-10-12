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Тест: Як добре ти знаєш хіти Океану Ельзи?

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Тест на знання хітів ОЕ - фото 1
Тест на знання хітів ОЕ

12 жовтня знаменитий український гурт "Океан Ельзи" святкує своє 26-річчя! Пісні команди Святослава Вакарчука є у плейлисті чи не кожного українця. Перевірте, наскільки добре ви знаєте хіти "Океанів"!

Ми підготували тест, у якому вам потрібно згадати, яке ж слово пропущене на місці трьох крапок. Тільки не гугліть! Гайда!

Читайте також: Найулюбленіший голос України. Історія успіху Святослава Вакарчука та його Океанів​

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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