Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Українські пісні мовою жестів, які зворушують до глибини душі

  • 334
Плейлист українських пісень мовою жестів - фото 1
Плейлист українських пісень мовою жестів

Щороку 29 вересня (остання неділя місяця) весь світ долучається до Міжнародного дня глухих. Радіо МАКСИМУМ зібрало для вас плейлист українських пісень, виконаних мовою жестів.

Люди з вадами слуху також насолоджуються музикою, але роблять вони це дещо по-іншому. Те, що ми звикли чути, вони дивляться.

І ще: Міс Америка та володарка Оскара: зірки, які стали успішними попри вади слуху

Українські пісні мовою жестів

Jamala – Очима жестовою мовою, дивіться відео:

Океан Ельзи – Віддай мені жестовою мовою, дивіться відео:

Океан Ельзи – Відчуваю жестовою мовою, дивіться відео:

Христина Соловій – Тримай жестовою мовою, дивіться відео:

Океан Ельзи – Мить жестовою мовою, дивіться відео:

Тіна Кароль – Україна це ти жестовою мовою, дивіться відео:

Океан Ельзи – Коли тобі важко жестовою мовою, дивіться відео:

Злата Огнєвіч – За лісами, горами жестовою мовою, дивіться відео:

MONATIK – А може вже досить жестовою мовою, дивіться відео:

O.Torvald – Time жестовою мовою, дивіться відео:

Читайте також: Українка створила рукавичку, яка озвучує мову жестів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Машину вже купив? Затишний і доброзичливий Вільнюс, який треба побачити на власні очі
  • 25 вересня, 13:15
  • 740
Як змінилися актори фільму Сутінки: фото тоді і зараз
  • 26 вересня, 18:21
  • 2952
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1786061
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Українська музика