Українські пісні мовою жестів, які зворушують до глибини душі

Щороку 29 вересня (остання неділя місяця) весь світ долучається до Міжнародного дня глухих. Радіо МАКСИМУМ зібрало для вас плейлист українських пісень, виконаних мовою жестів.

Люди з вадами слуху також насолоджуються музикою, але роблять вони це дещо по-іншому. Те, що ми звикли чути, вони дивляться.

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Українські пісні мовою жестів

Jamala – Очима жестовою мовою, дивіться відео:

Океан Ельзи – Віддай мені жестовою мовою, дивіться відео:

Океан Ельзи – Відчуваю жестовою мовою, дивіться відео:

Христина Соловій – Тримай жестовою мовою, дивіться відео:

Океан Ельзи – Мить жестовою мовою, дивіться відео:

Тіна Кароль – Україна це ти жестовою мовою, дивіться відео:

Океан Ельзи – Коли тобі важко жестовою мовою, дивіться відео:

Злата Огнєвіч – За лісами, горами жестовою мовою, дивіться відео:

MONATIK – А може вже досить жестовою мовою, дивіться відео:

O.Torvald – Time жестовою мовою, дивіться відео:

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