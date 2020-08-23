Опубліковано перший трейлер фільму Бетмен з Робертом Паттінсоном у головній ролі

Перший тизер нового фільму про Бетмена з Робертом Паттінсоном представили на заході DC Fandome. Ролик також з'явився на YouTube-каналі Warner Bros.

В рамках заходу DC FanDome режисер Метт Рівз нарешті показав перший тизер-трейлер нового фільму "Бетмен" / The Batman, в якому ми можемо побачити, як Роберт Паттінсон втілив Темного Лицаря.

І ще: Смерть на Нілі: дивіться перший трейлер екранізації роману Агати Крісті

Крім Бетмена (Роберт Паттінсон) в ролику також можна побачити Джеймса Гордона (Джеффрі Райт) і Жінку-кішку (Зої Кравіц). Тим, хто боявся побачити занадто солодкаво головного героя у виконанні "вампіра Едварда Каллена", можуть видихнути – його версія Бетмена вельми брутальна.

Як зазначено в описі тизера, заснований на персонажах DC фільм "Бетмен" вийде на світові екрани 1 жовтня 2021 року.

Читайте також: Зйомки Місії нездійсненної 7 зупинені через масштабну аварію під час виконання трюку