Смерть на Нілі: дивіться перший трейлер екранізації роману Агати Крісті

Компанія 20th Century Studios опублікувала перший трейлер нового детективного трилера Смерть на Нілі, знятого на основі однойменної книги Агати Крісті.

Фільм продовжить серію детективних фільмів про пригоди детектива Еркюля Пуаро, першим з яких став Вбивство у Східному експресі. В обох випадках виконавцем головної ролі і режисером виступає талановитий британський актор Кеннет Брана, а сценаристом Майкл Грін.

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За сюжетом фільму єгипетський відпочинок бельгійського детектива Еркюля Пуаро на борту гламурного пароплава перетворюється на страхітливий пошук вбивці. Все йде шкереберть після трагічного завершення медового місяця однієї ідилічної пари. Історія розгортається на тлі епічних пейзажів з широкими пустелями і величними пірамідами Гізи. У ній є місце неприборканої пристрасті і ревнощів, групі бездоганно одягнених героїв-космополітів, а також чималій кількості сюжетних поворотів, які змусять глядача сушити голову.

Крім Кеннета Брани (Еркюль Пуаро) в ролях знялися Том Бейтман, Аннетт Бенінг, Рассел Бренд, Алі Фазал, Дон Френч, Галь Гадот та інші.

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