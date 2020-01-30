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Всеволод Нестайко: 20 цитат з його найкращої книги "Тореадори з Васюківки"
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30 січня згадуємо улюбленого дитячого письменника українців Всеволода Нестайка – у цей день він народився. Вдячні письменнику за його найкращу книгу – "Тореадори з Васюківки" й згадуємо цікаві цитати та життєві вислови з дитячого бестселера.
Всеволод Зіновійович Нестайко народився 30 січня 1930 році у Бердичеві, а помер у віці 84 років 16 серпня 2014 році. Він був письменником, класиком сучасної української дитячої літератури, а для його творів характерне гумористичне обігравання імен та ситуацій. Він автор "Пригод Робінзона Кукурузо", "Незнайомця з 13-ї квартири", "Таємниць трьох невідомих", а найпопулярніший його твір – трилогія "Тореадори з Васюківки".
І ще: ТЕСТ: Вгадай знаменитого письменника за обкладинкою його книги
***
Дружба! Велике це слово — дружба! Може, найбільше з усіх слів людських. Заради дружби люди йдуть на тортури, сідають у тюрму, навіть життя віддають…
***
...воно ото буває за таке іноді з людьми, що з хорошого геройського хлопця робиться казна-що, бурякова гичка… I через що? Через якусь чаплю у спідниці… Тьху!
***
...веселі, дотепні люди – дуже, по-моєму, потрібні для життя, потрібніші за серйозних, поважних і суворих. Бо серйозні й поважні тільки наказують та покрикують. А якийсь жартун скаже дотепне слово, і одразу легше працювати людям, і робота спориться, коли серед людей веселий чоловік. А коли начальник веселий і вміє жартувати, то взагалі чудово.
***
Той, хто дбає тільки про власну шкуру і свою кишеню, не вартий доброго слова.
***
Які хороші люди вранці! Наче росою вмиті! Бадьорі, гарні, і якісь ніби навіть хрумкі, мов молоді огірочки! А очі в них які! Чисті і свіжі-свіжі, немов квіти, що тільки-но розцвіли.
***
Ото дивно: якщо ти зробиш людині добро, вона тобі стає приємною. I навпаки, той, кому ти заподіяв щось зле, неприємний тобі.
***
Ми хочемо від усього серця побажати, щоб свою дружбу ви пронесли через усе життя. Святе це діло – дружба. Найсвятіше і найчистіше почуття у світі. І найчистіше воно в дитинстві. Бережіть його і шануйте! Бо найвірніші, найбільші, найкращі друзі у світі – це друзі дитинства. І той, хто на все життя збереже друга дитинства, той щасливий! А хто не збереже, тому гірко буде. Бо дитинство не повторюється… і проживе той своє життя без дружби. І буде воно дуже безрадісним, хоч, може, й довгим. І не відчує він себе по-справжньому людиною. Бо найбільше ти Людина, коли щось робиш для друга. Пам'ятайте про це, хлопці!
***
...замість бою биків у нас вийшов бій дураків.
***
Ото вже справді – у кого доля, а в мене дуля. Одна буквочка, а скільки в ній глуму, скільки сорому і ганьби.
***
Стьопу ми не любили. Він щодня чистив зуби, робив зарядку і взагалі був свиня.
***
Е, синку, молоді можуть вмерти, а старі мусять вмерти… Так уже заведено.
***
Та хай вона горить синім полум'ям, та горілка! Щоб я її пив! Вони думають, що я не пробував! Ми з Явою якось попробували. Аякже! Бр-р! Тьху! Риб'ячий жир і то смачніший. Чесно кажучи, по-моєму, дорослим вона теж не до смаку (як вони кривляться, коли п'ють!). Просто ті дорослі – такі самі, як діти: їм незручно один перед одним, вони хочуть показати, що вони дорослі, ну i...
***
Радість, не поділена з другом, – це не радість, навіть не пів радості, а якась поганська четвертушка, мізерія якась.
***
...справжній поет тим і відрізняється від графомана, що вміє долати творчі труднощі.
***
— Ти як, понімаєте, з батьком розмовляєш? Ой, гляди, візьму ременяку!
— Ну й беріть. Тільки в нас у країні не б'ють дітей. Це в усіх газетах написано. Дітей б'ють тільки імперіалісти...
***
Велика штука – футбол. По-моєму, футбол міг би навіть бути лікувальним заходом. Наприклад, для лікування нервовохворих. Та й від усіляких неприємностей і від поганого настрою футбол дуже помагає.
***
Як добре живеться на світі, коли знайдено вихід із безвихідного становища!
***
Лише тепер я збагнув одну істину – чим страшна хвороба! Не тим, що десь щось болить! Ні! Найстрашніша хвороба безсиллям, бездіяльністю, нерухомістю.
***
Не можна, ще не знаючи нічого, опаплюжувати те, у що люди віками вірили.
***
От я зараз піду, прямо скажу йому, що він талант, i… дам у вухо. Щоб не задавався. Для талантів головне – це не задаватися, їм обов'язково треба час від часу давати у вухо.
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