ТЕСТ: Вгадай знаменитого письменника за обкладинкою його книги

Деякі книги настільки популярні, що про них знають навіть ті, хто не читав. Підготували для вас цікавий тест на знання популярної літератури, яка вже стала класикою: вгадайте автора книги за обкладинкою.

Ці письменники завдячують своєю популярністю не всім своїм книгам. Про деякі твори знають у всіх куточках світу. Саме такі книги ми підібрали для вас. Ви точно про них чули! А чи вгадаєте авторів цих творів?

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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