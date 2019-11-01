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Хелловін СидорЕнки-СидОренки

ТЕСТ: Вгадай знаменитого письменника за обкладинкою його книги

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якого знаменитого автора ця книга - фото 1
якого знаменитого автора ця книга

Деякі книги настільки популярні, що про них знають навіть ті, хто не читав. Підготували для вас цікавий тест на знання популярної літератури, яка вже стала класикою: вгадайте автора книги за обкладинкою.

Ці письменники завдячують своєю популярністю не всім своїм книгам. Про деякі твори знають у всіх куточках світу. Саме такі книги ми підібрали для вас. Ви точно про них чули! А чи вгадаєте авторів цих творів?

І ще: ТЕСТ: Яка українська цитата про тебе

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш шкільну літературу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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