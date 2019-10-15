ТЕСТ: Яка українська цитата про тебе

Українська культура багата на відомі вислови та цікаві цитати, тож відповідайте на питання та дізнайтеся, яка фраза відомих українців характеризує саме вас! Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

У знаменитих цитатах закладена дещиця мудрості українського народу. Дізнайтеся, яка фраза якнайкраще описує саме вас!

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