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ТЕСТ: Яка українська цитата про тебе

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цитати українських письменників - фото 1
цитати українських письменників

Українська культура багата на відомі вислови та цікаві цитати, тож відповідайте на питання та дізнайтеся, яка фраза відомих українців характеризує саме вас! Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

У знаменитих цитатах закладена дещиця мудрості українського народу. Дізнайтеся, яка фраза якнайкраще описує саме вас!

І ще: ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш шкільну літературу

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Перевір, чи правильно ти вимовляєш назви відомих брендів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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