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Всеукраїнський диктант 2020: коли і де слухати ювілейний Радіодиктант національної єдності

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Всеукраїнський диктант 2020: коли і де слухати ювілейний Радіодиктант національної єдності - фото 1

Щорічно 9 листопада в Україні відзначають День української писемності та мови. З нагоди свята традиційно проводиться Радіодиктант національної єдності. Дізнайтеся де та коли слухати, аби не пропусти!

Примітно, що цьогорічний Радіодиктант національної єдності буде ювілейним. Акції виповнюється 20 років. А писатимуть його у понеділок, 9 листопада. Розпочнеться диктант вранці, о 9:15.

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Над текстом ювілейного диктанту працювали троє фахівців: відомий письменник і видавець Іван Малкович, доктор філологічних наук, професор Лариса Масенко та відома актриса Римма Зюбіна.

Де слухати Радіодиктант національної єдності

Ведучі у студії розкажуть історію диктанту і дадуть можливість всім охочим підготуватися до його написання. Щоб приєднатися до написання диктанту слід включити о 09:00 одну з трьох трансляцій:

  • телеканал UA: ПЕРШИЙ;
  • трансляція на YouTube-каналі і Facebook-сторінці UA: Українське радіо;
  • в ефірі UA: Українське радіо і RU: Радіо Культура.
Всеукраїнський диктант 2020: коли і де слухати ювілейний Радіодиктант національної єдності - фото 434130

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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