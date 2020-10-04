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Три загадки на ерудицію: у мережі з'явився найкоротший IQ-тест у світі

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Найкоротший IQ-тест - фото 1
Найкоротший IQ-тест / cleape

Найкоротший IQ-тест у світі придумав професор Массачусетського технологічного інституту Шейн Фредерік у 2005 році. Він складається з трьох питань, проте правильно відповісти на них може навіть не кожен п'ятий.

Для експерименту з тестуванням були задіяні понад 3 тисячі осіб. З них тільки 17% змогли знайти правильні відповіді на прості три питання.

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  1. Загальна вартість бити і м'яча становить 1 долар і 10 центів. Бита коштує на 1 долар більше, ніж м'яч. Яка вартість м'яча?
  2. П'ять машин виробляють 5 речей за 5 хвилин. За скільки хвилин 100 машин виготовлять 100 речей?
  3. На озері ростуть латаття. Їхня кількість щодня подвоюється. Відомо, що латаття повністю покриють всю поверхню озера за 48 днів. Скільки днів потрібно лататтям, щоб покрити половину озера?

Найчастішими відповідями виявилися неправильні – 10 центів, 100 хвилин і 24 дні.

На думку Фредеріка, підступність тесту в тому, що першим на думку спадає неправильна відповідь і потрібно зуміти подавити її, щоб знайти правильну.

via GIPHY

Пояснення правильних відповідей

Правильні відповіді: 5 центів, 5 хвилин і 47 днів.

1 М'яч – це X, бита – X+1. Отримуємо математичне рівняння:

Х+Х+1=1,1
2Х=0,1
Х=0,05

Тобто м'яч коштує 5 центів, бита – 1,05.

2 За умовами завдання виходить, що кожній машині на виготовлення речі потрібно 5 хвилин. Відповідно, 100 машин зроблять 100 речей теж за п'ять хвилин.

3 Кількість латаття подвоюється щодня. Це означає, що днем ​​раніше їх було рівно у два рази менше. Таким чином, озеро буде наполовину закрито лататтям на 47 день.

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Джерело: mirror
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