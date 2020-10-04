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Три загадки на ерудицію: у мережі з'явився найкоротший IQ-тест у світі
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Найкоротший IQ-тест у світі придумав професор Массачусетського технологічного інституту Шейн Фредерік у 2005 році. Він складається з трьох питань, проте правильно відповісти на них може навіть не кожен п'ятий.
Для експерименту з тестуванням були задіяні понад 3 тисячі осіб. З них тільки 17% змогли знайти правильні відповіді на прості три питання.
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- Загальна вартість бити і м'яча становить 1 долар і 10 центів. Бита коштує на 1 долар більше, ніж м'яч. Яка вартість м'яча?
- П'ять машин виробляють 5 речей за 5 хвилин. За скільки хвилин 100 машин виготовлять 100 речей?
- На озері ростуть латаття. Їхня кількість щодня подвоюється. Відомо, що латаття повністю покриють всю поверхню озера за 48 днів. Скільки днів потрібно лататтям, щоб покрити половину озера?
Найчастішими відповідями виявилися неправильні – 10 центів, 100 хвилин і 24 дні.
На думку Фредеріка, підступність тесту в тому, що першим на думку спадає неправильна відповідь і потрібно зуміти подавити її, щоб знайти правильну.
Пояснення правильних відповідей
Правильні відповіді: 5 центів, 5 хвилин і 47 днів.
1 М'яч – це X, бита – X+1. Отримуємо математичне рівняння:
Х+Х+1=1,1
2Х=0,1
Х=0,05
Тобто м'яч коштує 5 центів, бита – 1,05.
2 За умовами завдання виходить, що кожній машині на виготовлення речі потрібно 5 хвилин. Відповідно, 100 машин зроблять 100 речей теж за п'ять хвилин.
3 Кількість латаття подвоюється щодня. Це означає, що днем раніше їх було рівно у два рази менше. Таким чином, озеро буде наполовину закрито лататтям на 47 день.
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