Всесвіт дізнається її ім'я: новий тизер фільму Капітан Марвел

У мережі показали новий тизер до супергеройського фільму "Капітан Марвел", яке невдовзі вийде на екранах. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Marvel Entertainment потішила фанатів новим телевізійним тизером майбутнього сольного фільму "Капітан Марвел", прем'єра якого запланована вже на 8 березня.

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Сюжет розповість про події у 1990-х роках, коли пілот Військово-повітряних сил США Керол Денверс отримує неймовірні здібності від прибульця раси кріі. Зародження нового героя, який невдовзі має врятувати Месників, проходить не так легко та просто, як може здатись. Дівчині доведеться обрати бік, на якому боротися за справедливість.

"Всесвіт дізнається її ім'я", – саме так звучить гасло нового тизера, який показує, що з самісінького дитинства Керол підіймалась з колін та не зупинялась перед перепонами.

Капітан Марвел, дивитись тизер онлайн:

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