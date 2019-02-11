Аладдін: новий трейлер фільму з Віллом Сміттом

У мережі з'явився новий трейлер до кіноадаптації відомого мультфільму "Аладдін", де одну з головних ролей зіграв Вілл Смітт. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Кіностудія Walt Disney потішила юних та не дуже фанатів офіційним трейлер до фільму "Алладін", прем'єра якого очікується вже 24 травня.

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Варто відзначити, що пригодами Алладіна цього разу займався знаменитий режисер Гай Річі, а головні ролі виконали Наомі Скотт, Мена Массуд, Вілл Сміт та Марван Кензарі. Відомо, що сюжет базуватиметься на однойменному мультфільмі, однак деталі все ще залишаються у таємниці.

Аладдін, дивитись трейлер фільму онлайн:

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