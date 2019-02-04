Месники: Фінал: з'явився новий тизер фільму

У мережі опублікували свіже телевізійне промо до супергеройського фільму від Marvel "Месники: Фінал" (Avengers: Endgame). Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Marvel Entertainment потішила фанатів новими кадрами з продовження "Месників". Цього разу творці вирішили запустити тизер під час Супербоулу (фінальна гра сезону в професійному американському футболі), за яким стежать майже всі мешканці США.

Перший трейлер "Месників: Фінал" дивіться тут

Звісно ж, промо з'явилось і на офіційному Youtube-каналі студії, де за лічені години зібрало понад 3 млн переглядів. А все тому, що глядачі нарешті, хоч і уривками, бачать, що трапилось з героями. Жодних спойлерів! Прем'єра фільму запланована 25 квітня 2019 року.

Месники: Фінал: дивитись тизер фільму онлайн:

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