Все ще вогонь: Міс Всесвіт 2012 показала розкішний бюст (фото)

Відома модель Олівія Калпо похизувалась розкішною фігурою у відвертому купальнику, показавши, що може з легкістю знову перемогти на конкурсі краси. Справді гаряча штучка!

27-річна американська модель та переможниця конкурсу "Міс Всесвіт 2012" Олівія Калпо активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 4,7 млн підписників. І це зовсім не дивно, адже вона майже всім ділиться зі своїми фанатами. До того ж, дівчина не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру у мінімальній кількості одягу.

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Хоч зараз більшість зірок залишаються в самоізоляції, але це не заважає їм ділитись архівними кадрами з найкращих зйомок. Не виключенням стала і Олівія. Дівчина похизувалась розкішними формами на світлині з фотосесії для Sports Illustrated. І це ще один доказ того, що з кожним роком Калпо виглядає ще краще:

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