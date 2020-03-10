Время истекло? Дорофєєва і Позитив натякнули на розпад гурту в новому кліпі

Популярний український гурт Время и Стекло презентував свій новий кліп на пісню "Навсегда / никогда", яка увійшла до альбому Vislovo. Після цього ролику шанувальники у мережі активно заговорили про розпад колективу.

У новому кліпі гурту Время и Стекло на трек "Навсегда / никогда", режисерами якого виступили Максим Шелковніков і Денис Маноха, показані архівні записи з концертів, зйомок та інтерв'ю за час існування колективу.

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За сюжетом, учасники групи Олексій Завгородній і Надя Дорофєєва сидять на лавці і дивляться архівні моменти з життя гурту на великому екрані. А саме відео підписано як "Час минув". Артисти під час деяких кадрів не стримують сліз.

Дивитись онлайн кліп Время и Стекло – "Навсегда / никогда":

Побачивши кліп, шанувальники почали припускати, що він став останнім для групи і незабаром Надя Дорофєєва та Позитив оголосять про розпад.

Текст і слова пісні Навсегда / никогда

Если я тебя забуду

То наверно навсегда

То наверно навсегда

Никого не нужно

Держать насильно

Любовь обижала

С тобой нас сильно

Бью по рулю

Стою в пробке

Что делать теперь

С татуировкой

Каждый по приколу

Набил по слову

Поменялся смысл

Этих слов по новой

На руке осталась у меня «Навсегда»

Пальцы твои трут слово «Никогда»

Да-да эти два слова

Всегда были рядом

Да

Ты на руках оставляла помаду

Да я обещал что люблю навсегда

Что не расстанемся мы никогда

Эти два слова теперь означают

Что навсегда мы не вместе

Я знаю

Стираются буквы

Проходят года

Но не забуду тебя я никогда

Если я тебя забуду

То наверно навсегда

То наверно навсегда

Если я тебя забуду

То наверно навсегда

То наверно навсегда

То наверно навсегда

То наверно навсегда

То наверно навсегда

То наверно навсегда

То наверно навсегда

Если я тебя забуду

То наверно навсегда

То наверно навсегда

Если я тебя забуду

То наверно навсегда

Даже вспоминать не буду

О тебе я никогда

Я могла поверить в чудо

Только не произошло

Больше вспоминать не буду

Все что было то прошло

Прошло

Теперь все в прошлом

Ну почему же на душе так тошно

Ну как так можно

По неосторожности

Теперь ее уж не спасти

Я столько потерял возможностей

Прости

Наверно так будет лучше

Наша любовь

Это несчастный случай

Дельфин любви поранился

Об гордости винты

И я смотрю на тату

Я знаю тоже ты

Загрустила на балконе

Где-то глядя на звезды

Уже так поздно меняться

Уже слишком поздно

И тот звонок ночью ложный

И разговор утром сложный

И чтобы как-то подытожить

У себя в голове

Я почему-то собираюсь

И еду к тебе

Я не буду себе врать

Больше никогда

Я возвращаюсь к тебе

Теперь навсегда

Если я тебя забуду

То наверно навсегда

То наверно навсегда

Если я тебя забуду

То наверно навсегда

То наверно навсегда

Додо і Позитив

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