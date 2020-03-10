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Коронавірус 8 березня

Время истекло? Дорофєєва і Позитив натякнули на розпад гурту в новому кліпі

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Гурт Время и Стекло - фото 1
Гурт Время и Стекло / instagram

Популярний український гурт Время и Стекло презентував свій новий кліп на пісню "Навсегда / никогда", яка увійшла до альбому Vislovo. Після цього ролику шанувальники у мережі активно заговорили про розпад колективу.

У новому кліпі гурту Время и Стекло на трек "Навсегда / никогда", режисерами якого виступили Максим Шелковніков і Денис Маноха, показані архівні записи з концертів, зйомок та інтерв'ю за час існування колективу.

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За сюжетом, учасники групи Олексій Завгородній і Надя Дорофєєва сидять на лавці і дивляться архівні моменти з життя гурту на великому екрані. А саме відео підписано як "Час минув". Артисти під час деяких кадрів не стримують сліз.

Дивитись онлайн кліп Время и Стекло – "Навсегда / никогда":

Побачивши кліп, шанувальники почали припускати, що він став останнім для групи і незабаром Надя Дорофєєва та Позитив оголосять про розпад.

Время истекло? Дорофєєва і Позитив натякнули на розпад гурту в новому кліпі - фото 391203

Текст і слова пісні Навсегда / никогда

Если я тебя забуду
То наверно навсегда
То наверно навсегда

Никого не нужно
Держать насильно
Любовь обижала
С тобой нас сильно

Бью по рулю
Стою в пробке
Что делать теперь
С татуировкой

Каждый по приколу
Набил по слову
Поменялся смысл
Этих слов по новой
На руке осталась у меня «Навсегда»
Пальцы твои трут слово «Никогда»

Да-да эти два слова
Всегда были рядом
Да
Ты на руках оставляла помаду
Да я обещал что люблю навсегда
Что не расстанемся мы никогда

Эти два слова теперь означают
Что навсегда мы не вместе
Я знаю
Стираются буквы
Проходят года
Но не забуду тебя я никогда

Если я тебя забуду
То наверно навсегда
То наверно навсегда

Если я тебя забуду
То наверно навсегда
То наверно навсегда

То наверно навсегда
То наверно навсегда
То наверно навсегда
То наверно навсегда
То наверно навсегда

Если я тебя забуду
То наверно навсегда
То наверно навсегда

Если я тебя забуду
То наверно навсегда
Даже вспоминать не буду
О тебе я никогда
Я могла поверить в чудо
Только не произошло
Больше вспоминать не буду
Все что было то прошло

Прошло
Теперь все в прошлом
Ну почему же на душе так тошно
Ну как так можно
По неосторожности
Теперь ее уж не спасти
Я столько потерял возможностей
Прости
Наверно так будет лучше
Наша любовь
Это несчастный случай
Дельфин любви поранился
Об гордости винты
И я смотрю на тату
Я знаю тоже ты
Загрустила на балконе
Где-то глядя на звезды
Уже так поздно меняться
Уже слишком поздно
И тот звонок ночью ложный
И разговор утром сложный
И чтобы как-то подытожить
У себя в голове
Я почему-то собираюсь
И еду к тебе
Я не буду себе врать
Больше никогда
Я возвращаюсь к тебе
Теперь навсегда

Если я тебя забуду
То наверно навсегда
То наверно навсегда

Если я тебя забуду
То наверно навсегда
То наверно навсегда

Додо і Позитив - фото 391202
Додо і Позитив

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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