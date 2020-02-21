MOZGI – Девчонка: слухайте новий качовий хіт від Потапа і Ко

Гурт MOZGI потішив своїх шанувальників прем'єрою кліпу на пісню "Девчонка". У кліпі Потап та його компанія запалюють танцювальними бітими. Дивіться відео та вчіть слова пісні!

Потап і MOZGI вміють дивувати слухачів не лише своїми музичними хітами, а й цікавими, ритмічними та яскравими кліпами.

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У новому відео MOZGI міняються місцями з привабливими дівчатами, поступаючись їм правом бути кращими в традиційно чоловічій роботі. Також музиканти зауважили, що у кліпі можна знайти особливе слово-пасхалку.

Дивитись онлайн новий кліп MOZGI – Девчонка:

Текст і слова пісні Девчонка

Когда будут стрелять

Она не убежит

А споет припев

Будет суперхит

Это моя #девчонка

Мать моего ребенка

Будущего

Если будет в кармане

Полнейший зеро

Она скажет мне прямо

Малыш переживем

Это моя царица

Моя опасная львица

Не знаю как вы

Но а я возвращаться домой обожаю

Она меня дома на кухне

Всегда в одном фартуке только встречает

А если меня привезти в 7 утра

Неживым некрасивым

Когда я проснусь

Достает мне холодное

Свежее пиво / ухх

Она лучше всех

Самый звонкий смех

Попа как орех

Она просто сверх

Естественно я в эту девочку встрял

Какой-то невидимый ангел

Ее для меня подобрал

Прости малыш что часто не звоню

Я просто города на сцене рву

Просто с толпой кричу Е-БОЙ!

Приеду скоро я домой

А когда я приеду домой

Я тебя буду нежно любить

Ты же знаешь

Я увижу почувствую сразу

Как сильно за мной ты скучаешь

Через bluetooth льется

Музыка чувств

А хлопки не записывал чтоб

Шлепать тебя под дроп

Шлеп

Ага

Ага

Это королевский шлеп

Ага

Ага

Это королевский шлеп

Когда будут стрелять

Она не убежит

А споет припев

Будет суперхит

Это #моядевчонка

Мать моего ребенка

Будущего

Если будет в кармане

Полнейший зеро

Она скажет мне прямо

Малыш переживем

Это моя царица

Моя опасная львица

Надо весь год работать

Было весь год ишачить

Чтобы приехать когда-то домой

А она тут от счастья плачет

Знай для меня эта милая заинька

В жизни так много значит

Вот почему по дороге домой

Я облетел весь мячик

Я не знаю ни одной

Такой как ты

Чтобы сносило так башню

От бешеной красоты

Дай силы дай силы

Господи дай силы

Чтобы от этой безумной любви

Мне голову не сносило

Прости малыш что часто не звоню

Я просто города на сцене рву

Просто с толпой кричу Е-БОЙ

Приеду скоро я домой

Приготовь салат

Мой халат

Этот взгляд

Одевай любимый мой наряд

Я тебя узнаю среди тысяч поп малыш

Стоп

Это будет королевский шлеп

Шлеп

Ага

Оп

Ага

Это королевский шлеп

Ага

Оп

Ага

Это королевский шлеп

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