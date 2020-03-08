Свіжі популярні пісні березня: плейлист нової музики весни

Нова музика за перший тиждень весни 2020 підкорює і чарти, і серця фанатів! Слухай онлайн ТОП хітів та нових пісень від відомих зірок на Радіо МАКСИМУМ, який точно змусить танцювати та усміхатись!

Старт березня відзначився не тільки колоритною погодою, а й свіжими відео та треками від багатьох закордонних музикантів та гуртів. Тому зібрали найкрутіші новини світу поп-музики за перший тиждень березня, які вже лунають звідусіль та встигли припасти до душі. Вмикай нові пісні зими та насолоджуйся початком весни на Радіо МАКСИМУМ.

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Початок березня потішив свіжими кліпами та треками від таких виконавців, як Machine Gun Kelly, Демі Ловато,Тейлор Свіфт, Джастіна Бібера і навіть Кеті Пері шокувала новим крутим відео, де розкрила вагітність. Вони точно підіймуть тобі настрій та налаштують на позитивну хвилю!

Плейлист популярної музики лютого, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

Biffy Clyro - End Of (Official Audio)

Kodaline - 'Sometimes' (Official Lyric Video)

X Ambassadors - Belong (Official Audio)

Machine Gun Kelly - why are you here [Official Music Video]

flora cash - Still Alive (Audio)

Alec Benjamin - The Book Of You & I [Official Music Video]

Ali Gatie - What If I Told You That I Love You (Official Music Video)

Demi Lovato - I Love Me

Lauv - Who (feat. BTS) [Official Audio]

Katy Perry - Never Worn White (Official)

Justin Bieber - Intentions (CHANGES: The Movement) ft. Quavo

Tove Lo - Equally Lost (Lyric Video) ft. Doja Cat

Kesha - Cannibal (Official Lyric Video)

Haim - The Steps

PVRIS - Dead Weight [Official Music Video]

Kristian Kostov - Honest (Official Music Video)

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