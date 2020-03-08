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Свіжі популярні пісні березня: плейлист нової музики весни
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Нова музика за перший тиждень весни 2020 підкорює і чарти, і серця фанатів! Слухай онлайн ТОП хітів та нових пісень від відомих зірок на Радіо МАКСИМУМ, який точно змусить танцювати та усміхатись!
Старт березня відзначився не тільки колоритною погодою, а й свіжими відео та треками від багатьох закордонних музикантів та гуртів. Тому зібрали найкрутіші новини світу поп-музики за перший тиждень березня, які вже лунають звідусіль та встигли припасти до душі. Вмикай нові пісні зими та насолоджуйся початком весни на Радіо МАКСИМУМ.
Слухай новинки попереднього тижня тут
Початок березня потішив свіжими кліпами та треками від таких виконавців, як Machine Gun Kelly, Демі Ловато,Тейлор Свіфт, Джастіна Бібера і навіть Кеті Пері шокувала новим крутим відео, де розкрила вагітність. Вони точно підіймуть тобі настрій та налаштують на позитивну хвилю!
Плейлист популярної музики лютого, слухати онлайн:
Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.
Список треків:
- Biffy Clyro - End Of (Official Audio)
- Kodaline - 'Sometimes' (Official Lyric Video)
- X Ambassadors - Belong (Official Audio)
- Machine Gun Kelly - why are you here [Official Music Video]
- flora cash - Still Alive (Audio)
- Alec Benjamin - The Book Of You & I [Official Music Video]
- Ali Gatie - What If I Told You That I Love You (Official Music Video)
- Demi Lovato - I Love Me
- Lauv - Who (feat. BTS) [Official Audio]
- Katy Perry - Never Worn White (Official)
- Justin Bieber - Intentions (CHANGES: The Movement) ft. Quavo
- Tove Lo - Equally Lost (Lyric Video) ft. Doja Cat
- Kesha - Cannibal (Official Lyric Video)
- Haim - The Steps
- PVRIS - Dead Weight [Official Music Video]
- Kristian Kostov - Honest (Official Music Video)
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