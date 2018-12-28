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Финальные титры: нова лірична пісня від Время и Стекло підкорює мережу
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Український гурт "Время и Стекло" презентували медляк "Фінальні титри". Нова пісня стала саундтреком до фільму "Я, Ти, Він, Вона", одну з головних ролей в якому зіграла солістка групи Надя Дорофєєва. Слухайте новинку!
Пісня Финальные титры зовсім нетипова для гурту Время и Стекло, адже вона – лірична! Автором тексту романтичної композиції став продюсер Олексій Потапенко (Потап), а учасник колективу Олексій Завгородній (Позитив) створив аранжування. Сингл став одним із саундтреків української комедії "Я, Ти, Він, Вона", яка вийшла в прокат 27 грудня 2018.
Слухати онлайн пісню Время и Стекло – Финальные титры:
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"Я поставила демо-версію пісні на знімальному майданчику, і ми відразу зрозуміли, що вона стане саундтреком. Дивно, як точно і глибоко в ній переказується зміст фільму мовою музики. Але щоб на 100% відчути атмосферу, потрібно спочатку подивитися "Я, ти, він, вона", а відразу після виходу з кінотеатру скачати і послухати "Фінальні титри", – прокоментувала прем'єру Додо.
А як вам музичний експеримент ВиС?
Текст і слова пісні "Финальные титры"
Ты как будто бы танцуешь, в сьемке замедленной
Каблуками нарисуешь запятую на полу
Ты как будто и не видишь, что я влюбляюсь немедленно
Ты как будто бы не знаешь, как тебя я люблю
Это сильно, очень сильно, будто кадры в конце фильма
Будто музыка, говорит нам, что уже пошли финальные титры
Сильно, очень сильно, будто кадры в конце фильма
Будто музыка, говорит нам, что уже пошли финальные титры
Я, как будто жизни кадры, назад перематывал
Вырезал и склеил, пусть в себя и в голове
Отпечатки от помады и ком к горлу подкатывал
Когда видео включалось в памяти моей
Это сильно, знаешь, очень боль бывает сильной
И проносится кадрами из фильма
Мысли и одно невыносимо, абсолютное бессилие
От того, что ты такая же красивая
Как и тогда, так и сейчас
Не могу я оторвать от тебя влюбленных глаз
Я хочу продолжить нашу книгу,
Я хочу продолжить наш рассказ
Это сильно, очень сильно, будто кадры в конце фильма
Будто музыка, говорит нам, что уже пошли финальные титры
Сильно, очень сильно, будто кадры в конце фильма
Будто музыка, говорит нам, что уже пошли финальные титры
Зачем, скажи, не вместе мы?
Где одолжить спокойствие мне для души?
Зачем летишь по лестнице?
Зачем ты от судьбы спешишь?
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