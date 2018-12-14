Время и Стекло – Песня про лицо: дивіться новий хітовий кліп гурту

Український гурт "Время и Стекло" потішив шанувальників відео на новий хіт "Песня про лицо". Чим цього разу здивували Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній (Позитив)? Дивіться кліп і діліться своїми враженнями!

Автором треку Время и Стекло – Песня про лицо традиційно став Потап разом з Позитивом. Сингл в жанрі edm trap music вийшов зовсім нещодавно, а музиканти вже підготували кліп на новинку. Дивіться відео і татататататанцюйте разом DoDo!

Время и Стекло – дивитися онлайн кліп Песня про лицо:

Тут більше: Текст пісні Время и Стекло – Песня про лицо

"Вони відрізняються від усіх, в них живе щось, що не піддається контролю, що здатне керувати мільйонами людей. Їх послідовників стає все більше і більше, ця енергія проникає в них все глибше і починає вириватися зсередини, "заражаючи" людей навколо", – йдеться в описі кліпі. Вочевидь, мова про Надю і Позитива, які буквально "запалюють" на танцполі.

На додачу, Дорофєєва демонструє нову коротку стрижку та ефектний образ.

Додо і Позитив у кліпі Песня про лицо

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