Время и Стекло, Потап і Michelle Andrade випустили святкову пісню українською (кліп)

Зірки MOZGI Entertainment, серед яких Время и Стекло, Потап, MOZGI та Michelle Andrade презентували новорічний трек українською мовою. Дивіться кліп онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Потап, Michelle Andrade і гурти MOZGI та "Время и Стекло" потішили прихильників святковою піснею під назвою "20s". Так зірки привітали з Новим Роком, знявши атмосферне відео, де всі артисти лейблу відзначають зимові свята.

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На ролику можна побачити, як вони веселяться, обмінюються подарунки та діляться враженнями від минулого року. Основою для композиції стала відома пісня Last Christmas.

All stars MOZGI Ent. – 20s: дивитись кліп онлайн:

Тексні пісні All stars MOZGI Ent. – 20s:

Прощавай наш 19-тий

У тік-току були танці ми

Одягали інста-маски

Лайки, репости все було як в казці

Ми вітаємо 20-ті

Челенджами, стікер паками

Влогами і сторісами ми самі

Дорослими стали всі з вами

Просто починається нова епоха

І передчуття нас всіх хвилює трохи

Як там буде, у 2020

Будуть люди на нас так само підписуватись

Хапай долю за контент, не чекай, бери

Хай ростуть з нами наші сабскрайбери

Ми вас вразимо не раз , всім своїм гуртом

З Новим роком наші люди і Різдвом

Агов сучки

Піднімайте ручки

Віддавай все лаве. А ну знімай каблучку

Не гони гони прикраси і кидай в мішок

Дітям подарунки віддавати я пійшов

У новому все по-новому

Зі своїми вдома тому забувай про втому

І роботу посилай, у 20-му все буде най-най-най

20 20

Кожен пацик

Кожна дівчина

Танцює наші танці

Наші треки

Наші теги

Ставіть

Хто не розуміє наших текстів навіть

2 нуль 2 нуль у нас все буде нормуль

2 нуль 2 нуль любов ти нашу відчуй

2 нуль 2 нуль від диму білий ваш буль

2 нуль 2 нуль а нам сигналить патруль

Прощавай наш 19-тий

У тік-току були танці ми

Одягали інста-маски

Лайки, репости все було як в казці

Ми вітаємо 20-ті

Челенджами стікер паками

Влогами і сторісами ми самі

Дорослими стали всі з вами

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