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Время и Стекло, Потап і Michelle Andrade випустили святкову пісню українською (кліп)
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Зірки MOZGI Entertainment, серед яких Время и Стекло, Потап, MOZGI та Michelle Andrade презентували новорічний трек українською мовою. Дивіться кліп онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Потап, Michelle Andrade і гурти MOZGI та "Время и Стекло" потішили прихильників святковою піснею під назвою "20s". Так зірки привітали з Новим Роком, знявши атмосферне відео, де всі артисти лейблу відзначають зимові свята.
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На ролику можна побачити, як вони веселяться, обмінюються подарунки та діляться враженнями від минулого року. Основою для композиції стала відома пісня Last Christmas.
All stars MOZGI Ent. – 20s: дивитись кліп онлайн:
Тексні пісні All stars MOZGI Ent. – 20s:
Прощавай наш 19-тий
У тік-току були танці ми
Одягали інста-маски
Лайки, репости все було як в казці
Ми вітаємо 20-ті
Челенджами, стікер паками
Влогами і сторісами ми самі
Дорослими стали всі з вами
Просто починається нова епоха
І передчуття нас всіх хвилює трохи
Як там буде, у 2020
Будуть люди на нас так само підписуватись
Хапай долю за контент, не чекай, бери
Хай ростуть з нами наші сабскрайбери
Ми вас вразимо не раз , всім своїм гуртом
З Новим роком наші люди і Різдвом
Агов сучки
Піднімайте ручки
Віддавай все лаве. А ну знімай каблучку
Не гони гони прикраси і кидай в мішок
Дітям подарунки віддавати я пійшов
У новому все по-новому
Зі своїми вдома тому забувай про втому
І роботу посилай, у 20-му все буде най-най-най
20 20
Кожен пацик
Кожна дівчина
Танцює наші танці
Наші треки
Наші теги
Ставіть
Хто не розуміє наших текстів навіть
2 нуль 2 нуль у нас все буде нормуль
2 нуль 2 нуль любов ти нашу відчуй
2 нуль 2 нуль від диму білий ваш буль
2 нуль 2 нуль а нам сигналить патруль
Прощавай наш 19-тий
У тік-току були танці ми
Одягали інста-маски
Лайки, репости все було як в казці
Ми вітаємо 20-ті
Челенджами стікер паками
Влогами і сторісами ми самі
Дорослими стали всі з вами
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