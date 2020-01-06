KAZKA - Різдвяна: дивіться новий кліп гурту "Ой як же було"

Гурт KAZKA у переддень Різдва порадував шанувальників новим атмосферним кліпом на пісню RYZDVYANA (Ой як же було), який змушує повірити у різдвяне диво. Дивіться відео онлайн та дізнавайтесь текст пісні на Радіо МАКСИМУМ!

Популярний український гурт KAZKA напередодні Різдва потішив прихильників черговим відео. На YouTube-каналі групи вийшов новий святковий кліп на пісню RYZDVYANA (Ой як же було). Творці відеороботи надихнулися мюзиклом "Вечори на хуторі біля Диканьки" і, у свою чергу, ролик переповнений духом різдвяного дива, що створює особливий настрій.

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Дивіться кліп онлайн KAZKA – RYZDVYANA (Ой як же було):

Текст і слова пісні RYZDVYANA (Ой як же було)

Ой як же було із прежди віка

Ой дай Бог

Корабель тонув у снах,

Казка знову на вустах

Пливе де мало сліз.

На свята ми не святі,

Забуваємо чутки,

ніщо не спинить нас.

Все навколо як кіно,

я побачила його коли була мала.

Пісня лине неземна,

На моїх руках дива,

окрилена любов.

Ой як нее було неба і землі

Ой дай Бог

А тільки було синєє море

Ой дай Бог

Запалала далечінь,

від сердець гарячих мрій

нас літаки несли.

Випадок то був чи ні?

Сни колишні зберегли,

залишивши печаль.

Вже твоєї крові час!

Наступає поміж нас, дарує рай і сміх.

Грай сопілко, грай струна,

Музика звучить-ріка, для кожного із нас!

На цьому морі горіли огні

Ой дай Бог

Коло тих огнів сиділи святи

Ой дай Бог

Радять радоньку кого в море послать

Ой дай Бог

Ой пойди Петро у море на дно

Ой дай Бог

Тай достань Петро жовтого піску

Ой дай Бог

Тай посіємо по всьому світу

Ой дай Бог

Щоб уродила небо і земля

Ой дай Бог

Небо зорями небо квітами

Ой дай Бог

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