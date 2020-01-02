Українська музика 2019 року: рейтинг ТОП 100 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ

У 2019-му українська музика "вибухнула" хітами, а популярні пісні підкорили не лише крутим звучанням, а й змістовними текстами. Ми уважно стежили за всіма новинками, тож готові представити найкращі прем'єри року. Слухайте онлайн плейлист ТОП 100!

Нові українські пісні 2019 року вразили різноманітністю – ми почули як якісний поп, так і оригінальні хіп-хоп треки та навіть потужні рок-хіти. Тішить також те, що наша музика продовжує підкорювати світ та здобувати міжнародне визнання, лідируючи в авторитетних чартах.

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Вибрати найкращих – завдання не з простих, адже впродовж року було чимало крутих прем'єр. Та ми ще раз послухали всі пісні та постарались обрати най-найкращих, тому представляємо вашій увазі рейтинг українських новинок року за версією Радіо МАКСИМУМ.

Найкраща українська музика 2019

1. Тіна Кароль & Юлія Саніна – Вільна

Дует року! Поп-діва Тіни Кароль та рок-діва Юлія Саніна із THE HARDKISS випустили пісню "Вільна", яка стала офіційним саундтреком до фільму "Віддана". Цей своєрідний жіночий маніфест заслужено посідає перше місце нашого рейтингу.

2. Время и Стекло – Дим

Група Время и Стекло потішила шанувальників першою українською піснею під назвою "Дим", яка ввійшла до альбому Наді Дорофєєвої та Олексія Позитива під назвою VISLOVO. Це один із небагатьох українськомовних треків, що очолював радіочарти впродовж року, а кліп на пісню зібрав понад 40 мільйонів переглядів на YouTube. Якісний поп не залишив меломанів байдужими, тому сподіваємось, що в новому році ВиС продовжать співати українською.

3. KAZKA – Пісня Сміливих Дівчат

"Всі дівчата варті більшого", – переконує Саша Зарицька з гурту KAZKA не лише у "Пісні Сміливих Дівчат", а й у своєму новому альбомі NIRVANA. Платівка вийшла під завісу року та зачарувала меломанів. Нові пісні музикантів вражають глибоким сенсом та чіпляють крутими танцювальними мотивами, переконуючи, що успіх гурту – не випадок, а результат наполегливої праці та експериментів.

4. alyona alyona – Завтра

2019-й рік став дуже плідним у творчості alyona alyona, яка випустила аж два альбоми – "Пушка" і "В хаті МА". Особливо нам припав до душі її хіт "Завтра", у якому реперка заспівала про своє насичене життя. У рядках пісні йдеться про те, над чим думає кожен з нас: "Дні пролітають, єдиний потік зими й літа, зійде сотні потів, я сотні разів залишатиму дім, щоб бути корисною в цьому житті".

5. Бумбокс і Тіна Кароль – Безодня

Шквал емоцій викликав несподіваний дует Андрія Хливнюка та Тіни Кароль. Спільний україномовний хіт зірок "Безодня" замикає п'ятірку найкращих, на нашу думку, пісень року, хоча й інші пісні Бумбоксу із нової платівки "Таємний код: Рубікон" варті вашої уваги.

6. Океан Ельзи – Човен

Тепер "Океани" рідко тішать шанувальників новинками, адже Святослав Вакарчук розривається між творчістю та політикою. Тим не менш, гурт не втрачає свого рівня, а кожна його композиція вражає у самісіньке серце українців. Такі ж емоції викликає і пісня "Човен", яка розповідає про непросту долю України.

7. Антитіла – Вірила

Тарас Тополя і Ко попрацювали в 2019-му на славу. Колектив випустив новий альбом Hello, який музиканти називають найкращим у своїй історію, та відіграли масштабний стадіонний тур на його підтримку. Улюбленою новинкою із платівки Антитіл стала композиція "Вірила", яку артисти присвятили всім жінкам.

8. Джамала – Ціна правди

Співачка Джамала хоч і не випустила альбому, але часу теж не гаяла. На її рахунку вдалі колаборації із Jah Khalib та alyona alyona, а ще прониклива пісня "Ціна правди", яка стала саундтреком однойменного біографічного фільму про журналіста Гарета Джонса. І сингл, і кліп викликає мурашки по шкірі...

9. БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Зорі запалали

2019-й став мегапродуктивним для гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, адже рокери випустили свій п'ятий альбом під назвою "Мільярди". У платівку ввійшли відомі ліричні хіти "Мільярди" та "Зорі запалали", а також нові треки. Шанувальники гідно оцінили прем'єри улюбленого гурту, тож сподіваємось, що в наступному році зірка БЕZ ОБМЕЖЕНЬ запалає ще яскравіше.

10. ТНМК – Історія України за 5 Хвилин

"Танок на майдані Конґо" підірвав мережу крутим анімаційним кліпом на пізнавальну пісню "Історія України за 5 хвилин". У ній Фагот читає реп про головні віхи нашої Батьківщини – від Трипілля і до сьогодення. Ми певні, що цю роботу слід показувати максимальній кількості людей, особливо – школярам, адже вчити історію в такому форматі набагато цікавіше.

11. KALUSH feat. alyona alyona – Гори

Гурт KALUSH ввірвався в український шоу-біз вірусними треками "Не маринуй" і "Ти гониш", однак у нашу добірку ввійшла саме їхня колаборація з аlyona alyona. Пісня "Гори" присвячена красі української природи, при цьому чи не вперше слова калуських реперів можна розібрати одразу.

12. Настя Каменських – Обіцяю

Однією з найгучніших подій в українському шоу-бізі стало весілля Насті Каменських та Потапа. Навіть якщо ви підозрювали зірок у стосунках, навряд чи вас не ошелешила новина про їхнє одруження. Пісню "Обіцяю" NK присвятила своєму обранцю, адже це – ліричне зізнання в коханні.

13. MELOVIN – Ти

Улюбленець молоді Костя Бочаров мав продуктивний рік, адже, окрім виходу нового альбому, він ще й написав музику до серіалу "Новенька". Особливо глядачі оцінили пісню "Вітрила", яку MELOVIN виконує із головною акторкою стрічки. Та в нашому ТОПі – не менший хіт виконавця під назвою "Ти".

14. Pianoбой і Shy – Цілуй Мене

Найромантичніший хіт 2019-го року від Дмитра Шурова (Ріаnобой) і учасниці 8 сезону шоу "Х-фактор" Саші Корягіної. Музиканти діляться, що головний меседж цього треку – "Знайшов свою людину – тримай її". Бо справді – "нащо ти куриш, цілуй мене!"

15. Jerry Heil – #ОХРАНА_ОТМЄНА

Цю пісню можна любити або ненавидіти, але заперечувати її популярність дивно. Блогерка Яна Шемаєва вистрелала кількома хітами, але найбільш вірусним став саме цей. Протягом 2019 року "Охрана, отмєна" лунало не лише в супермаркетах, а й з усіх можливих шпаринок.

Наступні українські пісні у рейтингу ТОП 100

У плейлист пісень року ми включили як хіти вже відомих виконавців, так і треки музикантів-початківців, які заявили про себе в 2019-му. Слухайте онлайн найкращу музику та пишіть, що ж ви слухали минулоріч:

Повний плейлист найкращої української музики на YouTube

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