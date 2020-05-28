Вражає: названий найшвидший футболіст в Бундеслізі

Стало відомо ім'я найшвидшого футболіста Бундесліги. Його швидкість просто вражає!

Йдеться про 21-річного захисника дортмундської Боруссії Ашрафа Хакімі.

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Саме він очолює рейтинг найшвидших гравців чемпіонату Німеччини. Футболіст вперше потрапив до топу після гри з РБ Лейпциг в 16 турі Бундесліги. Тоді він розвинув свою швидкість до 36,20 км / год. А в 20-му турі в грі з Уніон він довів її до 36,49 км / год.

Другий рядок у десятці найшвидших футболістів Бундесліги з початку ведення статистики в 2011 році займає гравець Шальке Раббі Матондо (35,97 км / год). Трійку лідерів замкнув Кінгслі Ехізібу з Кельна (35,85 км / год). У п'ятірку лідерів також увійшли Кінгслі Коман з Баварії (35,66 км / год) і Джеррі Сен-Жюст з Майнца (35,60 км / год).

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