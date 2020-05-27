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Український футболіст шокував мережу новим трюком: відеофакт

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Михайло Мудрик - фото 1
Михайло Мудрик / instagram

Новий трюк українського футболіста донецького "Шахтаря" Михайла Мудрика був знову опублікований на відомій сторінці в Instagram "433", яка популярна серед любителів футболу.

"Покажіть мені прийом м'яча, який буде кращий, ніж цей. Запам'ятайте ім'я Мудрика", – підписано відео, на якому український футболіст "приклеює" до ноги м'яч, скинутий з даху п'ятиповерхового будинку. Своєю чергою, спортсмен прокоментував трюк, пожартувавши, що він пропускав уроки фізики в школі.

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Відео набрало вже майже два мільйони переглядів, однак думки юзерів розділилися. Одні називають ролик фейком і не вірять, що так можна було прийняти м'яч, а інші порівнюють українця із зірковими футболістами, називаючи імена бразильця Марсело і Зінедіна Зідана з "Реала".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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