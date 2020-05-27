Дивіться, як футболіст забив 4 голи за 14 хвилин

Форвард ХБ Торсхавн Адріан Юстінуссен забив аж три м'ячі зі штрафних ударів в одному матчі. Дивіться відео!

Гольова феєрія відбулася на старті матчу 3-го туру чемпіонату Фарерських островів.

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Команда ХБ Торсхавн з великим рахунком 5:0 перемогла АБ Аргир. Всі п'ять голів були забиті в проміжку з 4-ї по 21-у хвилину. Форвард Адріан Юстінуссен забив 4 голи за 14 хвилин, плюс віддав гольову передачу. Цікаво, що три голи він провів зі штрафних ударів.

Un football aux Îles Féroé souvent décrié et moqué, mais où la pratique du football se développe et qu'il ne faudra pas sous-estimé à l'avenir.

Et Adrian Justinussen (1998) pourrait être un acteur fort, lui le roi des coup-francs ! Quadruplé et passe décisive en une mi-temps : pic.twitter.com/oYHDx3CZ4N — Nicolas (@Nicolas891) May 24, 2020

Тим часом новий трюк українського футболіста донецького "Шахтаря" Михайла Мудрика був опублікований на відомій сторінці в Instagram "433", яка популярна серед любителів футболу.

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