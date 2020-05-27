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Дивіться, як футболіст забив 4 голи за 14 хвилин

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Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео / twitter

Форвард ХБ Торсхавн Адріан Юстінуссен забив аж три м'ячі зі штрафних ударів в одному матчі. Дивіться відео!

Гольова феєрія відбулася на старті матчу 3-го туру чемпіонату Фарерських островів.

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Команда ХБ Торсхавн з великим рахунком 5:0 перемогла АБ Аргир. Всі п'ять голів були забиті в проміжку з 4-ї по 21-у хвилину. Форвард Адріан Юстінуссен забив 4 голи за 14 хвилин, плюс віддав гольову передачу. Цікаво, що три голи він провів зі штрафних ударів.

Тим часом новий трюк українського футболіста донецького "Шахтаря" Михайла Мудрика був опублікований на відомій сторінці в Instagram "433", яка популярна серед любителів футболу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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