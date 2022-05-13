"Вперше в житті": Даша Астаф'єва показала сюрприз від ЗСУ

Відома українська співачка Даша Астаф'єва отримала несподіваний подарунок від українських захисників. Звісно ж, зірка не залишилась у боргу та підготувала відповідь.

Популярна українська модель та співачка Даша Астаф'єва з перших днів війни активно займається волонтерством та висвітлює ситуацію в країни на своїй сторінці в інстаграмі. Тут зірка ділиться і власними роздумами та буднями. Нещодавно ж Даша здивувала сюрпризом від ЗСУ, який показала і прихильникам.

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На знімку можна побачити снаряд з написом "Від Даші Астаф'євої", який вже зовсім скоро допоможе зменшити кількість окупантів в Україні.

instagram.com/da_astafieva

Вперше в житті отримала автограф… Постійно думаю про чоловіків, які нас боронять. Що багато з них – це звичайні хлопці, які змушені були взяти зброю в руки та захищати свої родини, країну. Творити нову історію, мир. Світ, який захищається від "русскава міра", назавжди буде перед очима. З цими жахіттями та незабутніми кадрами горя, які лишили після себе орксєяне...І кожного дня цей світ дивує тим, яка в нас воля та жага до перемоги. Які в нас чудові люди. Для мене особисто, кожен, хто лишився і робить свою справу в країні назавжди герой! Слава нашим охоронцям, слава захисникам, слава президенту та команді! Слава ЗСУ, – зазначила зірка.

Звісно ж, не обійшлось і від фото у відповідь, на якому Даша тримає картоплину. І це не дивно, адже зараз співачка волонтерить на кухні, готуючи їжу для тероборони та військових.

instagram.com/da_astafieva

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