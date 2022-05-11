Kalush пообіцяв віддати нагороду на благодійність, якщо гурт переможе на Євробаченні

Гурт Kalush Orchestra, який представляє Україну у фіналі цьогорічного Євробачення, пообіцяв розіграти нагороду на благодійному аукціоні за умови перемоги на пісенному конкурсі.

Фінал Євробачення 2022 відбудеться 14 травня, під час першої половини якого представники від України гурт "Kalush Orchestra" виступають з піснею "Stefania".

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В італійському Турині звучатиме пісня "Stefania", яку Олег Псюк, соліст гурту, присвятив не лише своїй мамі, але й всім українським жінкам, які піклуються про дітей в умовах війни.

"Якщо виграємо у фіналі Євробачення-2022, то розіграємо статуетку переможців на благодійному аукціоні, а гроші віддамо на потреби України", – пише Kalush у своєму офіційному Telegram-каналі.

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