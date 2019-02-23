Вперше в історії: у космос запустили літак з людиною на борту

До меж космосу відправили літак з людиною / Twitter

До меж космосу вперше запустили космоплан з пасажиром-випробувачем на борту. Літак-носій WhiteKnightTwo відправила компанія Virgin Galactic мільярдера Річарда Бренсона. Відео було опубліковане у Twitter.

Літак злетів 22 лютого близько о 19:00 з аерокосмічного порту в пустелі Мохаве у Каліфорнії. Першим пасажиром стала головний астронавт-інструктор Virgin Galactic Бет Мозес.

До слова: Ще швидше: у NASA назвали дату доставки людей на Місяць

На висоті приблизно 13,5 км WhiteKnightTwo випустив пасажирський корабель SpaceShipTwo, який зміг піднятися на 88 км над поверхнею Землі і повернувся назад.

SpaceShipTwo's rocket motor burn from today's space flight pic.twitter.com/SC4hJSt33Z — Virgin Galactic (@virgingalactic) 22 лютого 2019 р.

Hello, Earth . Footage from the boom of SpaceShipTwo pic.twitter.com/i6jdsjrRRB — Virgin Galactic (@virgingalactic) 22 лютого 2019 р.

Читайте також: Науковці оголосили конкурс на найкращі імена для супутників Юпітера