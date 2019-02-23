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Вперше в історії: у космос запустили літак з людиною на борту

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До меж космосу відправили літак з людиною - фото 1
До меж космосу відправили літак з людиною / Twitter

До меж космосу вперше запустили космоплан з пасажиром-випробувачем на борту. Літак-носій WhiteKnightTwo відправила компанія Virgin Galactic мільярдера Річарда Бренсона. Відео було опубліковане у Twitter.

Літак злетів 22 лютого близько о 19:00 з аерокосмічного порту в пустелі Мохаве у Каліфорнії. Першим пасажиром стала головний астронавт-інструктор Virgin Galactic Бет Мозес.

До слова: Ще швидше: у NASA назвали дату доставки людей на Місяць

На висоті приблизно 13,5 км WhiteKnightTwo випустив пасажирський корабель SpaceShipTwo, який зміг піднятися на 88 км над поверхнею Землі і повернувся назад.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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