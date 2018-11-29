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Ворскла – Арсенал: відео голів та огляд скандального матчу Ліги Європи
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Матч між командами Ворскла – Арсенал відбувся у четвер, 29 листопада, у Києві. Дізнайтеся рахунок гри та дивіться відео голів поєдинку Ліги Європи.
Матч між полтавською "Ворсклою" і лондонським "Арсеналом" виявився доволі резонансним. Вся справа в тому, що УЄФА про перенесення матчу в Київ з Полтави (через воєнний стан) представників полтавського клубу повідомили вже постфактум. І керівництву "Ворскли" довелося домовлятися з НСК "Олімпійський" вже після того, як про перенесення матчу було офіційно оголошено УЄФА. При цьому полтавчани до останнього боролися за право провести матч вдома.
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На 11-ій хвилині воротар "Ворскли" не зумів врятувати ворота від "арсенальців". Гол у ворота української команди забив 18-річний Еміль Сміт-Роу.
Відео голу Сміта-Роу (Арсенал) на 11 хвилині:
На 27-ій хвилині Ремзі забиває гол з пенальті. Його "Ворсклі" призначили після того, як Ремзі упав у штрафному майданчику української збірної під час боротьби з Пердутою.
Відео голу Ремзі (Арсенал) на 27 хвилині:
Третій гол на користь "Арсеналу" забив Джо Віллок на 42-ій хвилині поєдинку з українською командою. До слова, це ще один юний гравець команди. Йому усього 19 років.
Відео голу Віллока (Арсенал) на 42 хвилині:
"Ворсклі" так і не вдалося обіграти "Арсенал". Матч закінчився з рахунком 0:3 на користь гостей.
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